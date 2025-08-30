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RLTY: Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund Common

15.69 USD 0.13 (0.82%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RLTY за сегодня изменился на -0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.66, а максимальная — 15.84.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RLTY сегодня?

Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund Common (RLTY) сегодня оценивается на уровне 15.69. Инструмент торгуется в пределах 15.66 - 15.84, вчерашнее закрытие составило 15.82, а торговый объем достиг 113. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RLTY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund Common?

Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund Common в настоящее время оценивается в 15.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.45% и USD. Отслеживайте движения RLTY на графике в реальном времени.

Как купить акции RLTY?

Вы можете купить акции Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund Common (RLTY) по текущей цене 15.69. Ордера обычно размещаются около 15.69 или 15.99, тогда как 113 и -0.88% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RLTY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RLTY?

Инвестирование в Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund Common предполагает учет годового диапазона 14.04 - 16.41 и текущей цены 15.69. Многие сравнивают -2.06% и -0.38% перед размещением ордеров на 15.69 или 15.99. Изучайте ежедневные изменения цены RLTY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund Common?

Самая высокая цена Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund Common (RLTY) за последний год составила 16.41. Акции заметно колебались в пределах 14.04 - 16.41, сравнение с 15.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund Common на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund Common?

Самая низкая цена Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund Common (RLTY) за год составила 14.04. Сравнение с текущими 15.69 и 14.04 - 16.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RLTY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RLTY?

В прошлом Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund Common проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.82 и 0.45% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
15.66 15.84
Годовой диапазон
14.04 16.41
Предыдущее закрытие
15.82
Open
15.83
Bid
15.69
Ask
15.99
Low
15.66
High
15.84
Объем
113
Дневное изменение
-0.82%
Месячное изменение
-2.06%
6-месячное изменение
-0.38%
Годовое изменение
0.45%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%