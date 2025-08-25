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RIV: RiverNorth Opportunities Fund Inc Common Stock
Курс RIV за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.51, а максимальная — 11.61.
Следите за динамикой RiverNorth Opportunities Fund Inc Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RIV
- RIV: 13%+ Dividend Yield In Common, But The Preferred Stock Is The Smarter Choice (RIV)
- RIV CEF: A Good Diversifier For A Portfolio
- CEFS: Outperforms Funds Of Closed End Funds (BATS:CEFS)
- Stable Income In Uncertain Times: The Hidden Opportunity In RIV And RIV.PR.A (NYSE:RIV)
- RIV: 13% Yield On Mixed Assets (NYSE:RIV)
- EVT: This Fund Could Work Well For An Income Investor Seeking Diversification (NYSE:EVT)
- RIV: Fund Of Funds, 13% Yield, Distribution Hike (NYSE:RIV)
- RiverNorth Opportunities' Preferred Stock: High Credit Quality And 6.4%+ Current Yield
- CEFS: Activist Investor-Driven Fund Of Funds (BATS:CEFS)
- RIV: Fund Of Funds With An Appealing Distribution Yield (NYSE:RIV)
- FOF: Monthly Income With Solid Total Return (NYSE:FOF)
- ACV: A Better Option For Inflation Protection Than An Ordinary Bond Fund (ACV)
- CEF Weekly Review: Rights Offerings Are Everywhere
- RiverNorth Opportunities Fund announces rights offering to stockholders
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RIV сегодня?
RiverNorth Opportunities Fund Inc Common Stock (RIV) сегодня оценивается на уровне 11.57. Инструмент торгуется в пределах 11.51 - 11.61, вчерашнее закрытие составило 11.58, а торговый объем достиг 117. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RIV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям RiverNorth Opportunities Fund Inc Common Stock?
RiverNorth Opportunities Fund Inc Common Stock в настоящее время оценивается в 11.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -6.84% и USD. Отслеживайте движения RIV на графике в реальном времени.
Как купить акции RIV?
Вы можете купить акции RiverNorth Opportunities Fund Inc Common Stock (RIV) по текущей цене 11.57. Ордера обычно размещаются около 11.57 или 11.87, тогда как 117 и 0.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RIV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RIV?
Инвестирование в RiverNorth Opportunities Fund Inc Common Stock предполагает учет годового диапазона 10.93 - 12.53 и текущей цены 11.57. Многие сравнивают 1.49% и -3.34% перед размещением ордеров на 11.57 или 11.87. Изучайте ежедневные изменения цены RIV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции RiverNorth Opportunities Fund Inc Common Stock?
Самая высокая цена RiverNorth Opportunities Fund Inc Common Stock (RIV) за последний год составила 12.53. Акции заметно колебались в пределах 10.93 - 12.53, сравнение с 11.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику RiverNorth Opportunities Fund Inc Common Stock на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции RiverNorth Opportunities Fund Inc Common Stock?
Самая низкая цена RiverNorth Opportunities Fund Inc Common Stock (RIV) за год составила 10.93. Сравнение с текущими 11.57 и 10.93 - 12.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RIV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RIV?
В прошлом RiverNorth Opportunities Fund Inc Common Stock проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.58 и -6.84% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 11.58
- Open
- 11.51
- Bid
- 11.57
- Ask
- 11.87
- Low
- 11.51
- High
- 11.61
- Объем
- 117
- Дневное изменение
- -0.09%
- Месячное изменение
- 1.49%
- 6-месячное изменение
- -3.34%
- Годовое изменение
- -6.84%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%