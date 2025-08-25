КотировкиРазделы
Валюты / RIV
Назад в Рынок акций США

RIV: RiverNorth Opportunities Fund Inc Common Stock

11.57 USD 0.01 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RIV за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.51, а максимальная — 11.61.

Следите за динамикой RiverNorth Opportunities Fund Inc Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости RIV

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RIV сегодня?

RiverNorth Opportunities Fund Inc Common Stock (RIV) сегодня оценивается на уровне 11.57. Инструмент торгуется в пределах 11.51 - 11.61, вчерашнее закрытие составило 11.58, а торговый объем достиг 117. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RIV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям RiverNorth Opportunities Fund Inc Common Stock?

RiverNorth Opportunities Fund Inc Common Stock в настоящее время оценивается в 11.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -6.84% и USD. Отслеживайте движения RIV на графике в реальном времени.

Как купить акции RIV?

Вы можете купить акции RiverNorth Opportunities Fund Inc Common Stock (RIV) по текущей цене 11.57. Ордера обычно размещаются около 11.57 или 11.87, тогда как 117 и 0.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RIV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RIV?

Инвестирование в RiverNorth Opportunities Fund Inc Common Stock предполагает учет годового диапазона 10.93 - 12.53 и текущей цены 11.57. Многие сравнивают 1.49% и -3.34% перед размещением ордеров на 11.57 или 11.87. Изучайте ежедневные изменения цены RIV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции RiverNorth Opportunities Fund Inc Common Stock?

Самая высокая цена RiverNorth Opportunities Fund Inc Common Stock (RIV) за последний год составила 12.53. Акции заметно колебались в пределах 10.93 - 12.53, сравнение с 11.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику RiverNorth Opportunities Fund Inc Common Stock на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции RiverNorth Opportunities Fund Inc Common Stock?

Самая низкая цена RiverNorth Opportunities Fund Inc Common Stock (RIV) за год составила 10.93. Сравнение с текущими 11.57 и 10.93 - 12.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RIV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RIV?

В прошлом RiverNorth Opportunities Fund Inc Common Stock проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.58 и -6.84% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.51 11.61
Годовой диапазон
10.93 12.53
Предыдущее закрытие
11.58
Open
11.51
Bid
11.57
Ask
11.87
Low
11.51
High
11.61
Объем
117
Дневное изменение
-0.09%
Месячное изменение
1.49%
6-месячное изменение
-3.34%
Годовое изменение
-6.84%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%