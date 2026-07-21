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RINF: ProShares Inflation Expectations ETF
Курс RINF за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.63, а максимальная — 32.63.
Следите за динамикой ProShares Inflation Expectations ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RINF сегодня?
ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) сегодня оценивается на уровне 32.63. Инструмент торгуется в пределах 32.63 - 32.63, вчерашнее закрытие составило 32.61, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RINF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Inflation Expectations ETF?
ProShares Inflation Expectations ETF в настоящее время оценивается в 32.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.97% и USD. Отслеживайте движения RINF на графике в реальном времени.
Как купить акции RINF?
Вы можете купить акции ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) по текущей цене 32.63. Ордера обычно размещаются около 32.63 или 32.93, тогда как 5 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RINF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RINF?
Инвестирование в ProShares Inflation Expectations ETF предполагает учет годового диапазона 31.76 - 33.05 и текущей цены 32.63. Многие сравнивают -0.43% и 2.29% перед размещением ордеров на 32.63 или 32.93. Изучайте ежедневные изменения цены RINF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Inflation Expectations ETF?
Самая высокая цена ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) за последний год составила 33.05. Акции заметно колебались в пределах 31.76 - 33.05, сравнение с 32.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Inflation Expectations ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Inflation Expectations ETF?
Самая низкая цена ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) за год составила 31.76. Сравнение с текущими 32.63 и 31.76 - 33.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RINF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RINF?
В прошлом ProShares Inflation Expectations ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.61 и -0.97% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.61
- Open
- 32.63
- Bid
- 32.63
- Ask
- 32.93
- Low
- 32.63
- High
- 32.63
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 0.06%
- Месячное изменение
- -0.43%
- 6-месячное изменение
- 2.29%
- Годовое изменение
- -0.97%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%