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RINF: ProShares Inflation Expectations ETF

32.63 USD 0.02 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RINF за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.63, а максимальная — 32.63.

Следите за динамикой ProShares Inflation Expectations ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RINF сегодня?

ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) сегодня оценивается на уровне 32.63. Инструмент торгуется в пределах 32.63 - 32.63, вчерашнее закрытие составило 32.61, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RINF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Inflation Expectations ETF?

ProShares Inflation Expectations ETF в настоящее время оценивается в 32.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.97% и USD. Отслеживайте движения RINF на графике в реальном времени.

Как купить акции RINF?

Вы можете купить акции ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) по текущей цене 32.63. Ордера обычно размещаются около 32.63 или 32.93, тогда как 5 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RINF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RINF?

Инвестирование в ProShares Inflation Expectations ETF предполагает учет годового диапазона 31.76 - 33.05 и текущей цены 32.63. Многие сравнивают -0.43% и 2.29% перед размещением ордеров на 32.63 или 32.93. Изучайте ежедневные изменения цены RINF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Inflation Expectations ETF?

Самая высокая цена ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) за последний год составила 33.05. Акции заметно колебались в пределах 31.76 - 33.05, сравнение с 32.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Inflation Expectations ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Inflation Expectations ETF?

Самая низкая цена ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) за год составила 31.76. Сравнение с текущими 32.63 и 31.76 - 33.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RINF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RINF?

В прошлом ProShares Inflation Expectations ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.61 и -0.97% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.63 32.63
Годовой диапазон
31.76 33.05
Предыдущее закрытие
32.61
Open
32.63
Bid
32.63
Ask
32.93
Low
32.63
High
32.63
Объем
5
Дневное изменение
0.06%
Месячное изменение
-0.43%
6-месячное изменение
2.29%
Годовое изменение
-0.97%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%