RINF: ProShares 通胀预期 ETF
今日RINF汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点32.66和高点32.66进行交易。
关注ProShares 通胀预期 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RINF新闻
- What Changed?
- Rates Spark: Inflation Is And Isn’t The Issue
- Behind Stable July CPI - One Transitory Tariff Wave After Another
- Cooling U.S. Inflation Points To The Fed Holding Steady
- Rates Spark: The Fiscal Number Can Eclipse CPI
- The Fed's PCE Problem: Why Its Preferred Inflation Gauge Misreads The Economy
- Two Market Signals, One Story
- Monthly Macro Monitor: Status Quo
- Small Cap Income ETF And Case For Screening Small Caps By Dividend And Balance Sheet
- Underlying Inflation Gauges: Trimming Noise Or Trimming Signal?
- Is The Angst Over AI Spending And Fed Inaction Warranted?
- The Market's Next Move Depends On More Than Earnings
- Weekly Market Pulse: Warsh Is Off To A Good Start
- Red-Hot Inflation, (Inflation-Adjusted) Strong Domestic Private Sector Demand Marks Q2 GDP
- The Federal Reserve: A Question Of Credibility
- Why Markets May Be Second-Guessing The U.S. Fed
- The Fed Holds Steady, But Questions Linger
- 13 Week Money Supply Grows At Fastest Rate For June Since 2021
- Rates Spark: Hike Temptation
- Escalating Middle East Tensions Shift The Balance Of Risk
- Why Market Volatility May Be Part Of The Bull Case
- Above The Noise: Look Beyond AI Pullback
- Figuring Out The Fed
- Just When You Thought Inflation Was Done
常见问题解答
RINF股票今天的价格是多少？
ProShares 通胀预期 ETF股票今天的定价为32.66。它在32.66 - 32.66范围内交易，昨天的收盘价为32.63，交易量达到2。RINF的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares 通胀预期 ETF股票是否支付股息？
ProShares 通胀预期 ETF目前的价值为32.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.88%和USD。实时查看图表以跟踪RINF走势。
如何购买RINF股票？
您可以以32.66的当前价格购买ProShares 通胀预期 ETF股票。订单通常设置在32.66或32.96附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注RINF的实时图表更新。
如何投资RINF股票？
投资ProShares 通胀预期 ETF需要考虑年度范围31.76 - 33.05和当前价格32.66。许多人在以32.66或32.96下订单之前，会比较-0.34%和。实时查看RINF价格图表，了解每日变化。
ProShares 通胀预期 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares 通胀预期 ETF的最高价格是33.05。在31.76 - 33.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares 通胀预期 ETF的绩效。
ProShares 通胀预期 ETF股票的最低价格是多少？
ProShares 通胀预期 ETF（RINF）的最低价格为31.76。将其与当前的32.66和31.76 - 33.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RINF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RINF股票是什么时候拆分的？
ProShares 通胀预期 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.63和-0.88%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.63
- 开盘价
- 32.66
- 卖价
- 32.66
- 买价
- 32.96
- 最低价
- 32.66
- 最高价
- 32.66
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.09%
- 月变化
- -0.34%
- 6个月变化
- 2.38%
- 年变化
- -0.88%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%