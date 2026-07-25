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RINF: ProShares 通胀预期 ETF

32.66 USD 0.03 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RINF汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点32.66和高点32.66进行交易。

关注ProShares 通胀预期 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RINF新闻

常见问题解答

RINF股票今天的价格是多少？

ProShares 通胀预期 ETF股票今天的定价为32.66。它在32.66 - 32.66范围内交易，昨天的收盘价为32.63，交易量达到2。RINF的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares 通胀预期 ETF股票是否支付股息？

ProShares 通胀预期 ETF目前的价值为32.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.88%和USD。实时查看图表以跟踪RINF走势。

如何购买RINF股票？

您可以以32.66的当前价格购买ProShares 通胀预期 ETF股票。订单通常设置在32.66或32.96附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注RINF的实时图表更新。

如何投资RINF股票？

投资ProShares 通胀预期 ETF需要考虑年度范围31.76 - 33.05和当前价格32.66。许多人在以32.66或32.96下订单之前，会比较-0.34%和。实时查看RINF价格图表，了解每日变化。

ProShares 通胀预期 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares 通胀预期 ETF的最高价格是33.05。在31.76 - 33.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares 通胀预期 ETF的绩效。

ProShares 通胀预期 ETF股票的最低价格是多少？

ProShares 通胀预期 ETF（RINF）的最低价格为31.76。将其与当前的32.66和31.76 - 33.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RINF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RINF股票是什么时候拆分的？

ProShares 通胀预期 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.63和-0.88%中可见。

日范围
32.66 32.66
年范围
31.76 33.05
前一天收盘价
32.63
开盘价
32.66
卖价
32.66
买价
32.96
最低价
32.66
最高价
32.66
交易量
2
日变化
0.09%
月变化
-0.34%
6个月变化
2.38%
年变化
-0.88%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%