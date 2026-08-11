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RIGS: RiverFront Strategic Income Fund

22.60 USD 0.19 (0.83%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RIGS за сегодня изменился на -0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.51, а максимальная — 22.64.

Следите за динамикой RiverFront Strategic Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RIGS сегодня?

RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) сегодня оценивается на уровне 22.60. Инструмент торгуется в пределах 22.51 - 22.64, вчерашнее закрытие составило 22.79, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RIGS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям RiverFront Strategic Income Fund?

RiverFront Strategic Income Fund в настоящее время оценивается в 22.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.08% и USD. Отслеживайте движения RIGS на графике в реальном времени.

Как купить акции RIGS?

Вы можете купить акции RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) по текущей цене 22.60. Ордера обычно размещаются около 22.60 или 22.90, тогда как 7 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RIGS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RIGS?

Инвестирование в RiverFront Strategic Income Fund предполагает учет годового диапазона 20.62 - 24.31 и текущей цены 22.60. Многие сравнивают 0.00% и -3.13% перед размещением ордеров на 22.60 или 22.90. Изучайте ежедневные изменения цены RIGS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции RiverFront Strategic Income Fund?

Самая высокая цена RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) за последний год составила 24.31. Акции заметно колебались в пределах 20.62 - 24.31, сравнение с 22.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику RiverFront Strategic Income Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции RiverFront Strategic Income Fund?

Самая низкая цена RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) за год составила 20.62. Сравнение с текущими 22.60 и 20.62 - 24.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RIGS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RIGS?

В прошлом RiverFront Strategic Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.79 и -2.08% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.51 22.64
Годовой диапазон
20.62 24.31
Предыдущее закрытие
22.79
Open
22.64
Bid
22.60
Ask
22.90
Low
22.51
High
22.64
Объем
7
Дневное изменение
-0.83%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
-3.13%
Годовое изменение
-2.08%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%