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RIGS: RiverFront Strategic Income Fund
Курс RIGS за сегодня изменился на -0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.51, а максимальная — 22.64.
Следите за динамикой RiverFront Strategic Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RIGS сегодня?
RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) сегодня оценивается на уровне 22.60. Инструмент торгуется в пределах 22.51 - 22.64, вчерашнее закрытие составило 22.79, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RIGS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям RiverFront Strategic Income Fund?
RiverFront Strategic Income Fund в настоящее время оценивается в 22.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.08% и USD. Отслеживайте движения RIGS на графике в реальном времени.
Как купить акции RIGS?
Вы можете купить акции RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) по текущей цене 22.60. Ордера обычно размещаются около 22.60 или 22.90, тогда как 7 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RIGS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RIGS?
Инвестирование в RiverFront Strategic Income Fund предполагает учет годового диапазона 20.62 - 24.31 и текущей цены 22.60. Многие сравнивают 0.00% и -3.13% перед размещением ордеров на 22.60 или 22.90. Изучайте ежедневные изменения цены RIGS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции RiverFront Strategic Income Fund?
Самая высокая цена RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) за последний год составила 24.31. Акции заметно колебались в пределах 20.62 - 24.31, сравнение с 22.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику RiverFront Strategic Income Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции RiverFront Strategic Income Fund?
Самая низкая цена RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) за год составила 20.62. Сравнение с текущими 22.60 и 20.62 - 24.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RIGS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RIGS?
В прошлом RiverFront Strategic Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.79 и -2.08% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.79
- Open
- 22.64
- Bid
- 22.60
- Ask
- 22.90
- Low
- 22.51
- High
- 22.64
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -0.83%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -3.13%
- Годовое изменение
- -2.08%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%