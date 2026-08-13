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RIGS: RiverFront Strategic Income Fund

22.65 USD 0.05 (0.22%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RIGS汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点22.56和高点22.65进行交易。

关注RiverFront Strategic Income Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RIGS股票今天的价格是多少？

RiverFront Strategic Income Fund股票今天的定价为22.65。它在22.56 - 22.65范围内交易，昨天的收盘价为22.60，交易量达到4。RIGS的实时价格图表显示了这些更新。

RiverFront Strategic Income Fund股票是否支付股息？

RiverFront Strategic Income Fund目前的价值为22.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.86%和USD。实时查看图表以跟踪RIGS走势。

如何购买RIGS股票？

您可以以22.65的当前价格购买RiverFront Strategic Income Fund股票。订单通常设置在22.65或22.95附近，而4和0.13%显示市场活动。立即关注RIGS的实时图表更新。

如何投资RIGS股票？

投资RiverFront Strategic Income Fund需要考虑年度范围20.62 - 24.31和当前价格22.65。许多人在以22.65或22.95下订单之前，会比较0.22%和。实时查看RIGS价格图表，了解每日变化。

RiverFront Strategic Income Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，RiverFront Strategic Income Fund的最高价格是24.31。在20.62 - 24.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪RiverFront Strategic Income Fund的绩效。

RiverFront Strategic Income Fund股票的最低价格是多少？

RiverFront Strategic Income Fund（RIGS）的最低价格为20.62。将其与当前的22.65和20.62 - 24.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RIGS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RIGS股票是什么时候拆分的？

RiverFront Strategic Income Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.60和-1.86%中可见。

日范围
22.56 22.65
年范围
20.62 24.31
前一天收盘价
22.60
开盘价
22.62
卖价
22.65
买价
22.95
最低价
22.56
最高价
22.65
交易量
4
日变化
0.22%
月变化
0.22%
6个月变化
-2.91%
年变化
-1.86%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%