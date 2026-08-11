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RIFR: Global Infrastructure Active ETF
Курс RIFR за сегодня изменился на -0.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.45, а максимальная — 28.62.
Следите за динамикой Global Infrastructure Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RIFR сегодня?
Global Infrastructure Active ETF (RIFR) сегодня оценивается на уровне 28.46. Инструмент торгуется в пределах 28.45 - 28.62, вчерашнее закрытие составило 28.65, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RIFR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global Infrastructure Active ETF?
Global Infrastructure Active ETF в настоящее время оценивается в 28.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.07% и USD. Отслеживайте движения RIFR на графике в реальном времени.
Как купить акции RIFR?
Вы можете купить акции Global Infrastructure Active ETF (RIFR) по текущей цене 28.46. Ордера обычно размещаются около 28.46 или 28.76, тогда как 5 и -0.56% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RIFR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RIFR?
Инвестирование в Global Infrastructure Active ETF предполагает учет годового диапазона 27.39 - 29.30 и текущей цены 28.46. Многие сравнивают -1.42% и -2.50% перед размещением ордеров на 28.46 или 28.76. Изучайте ежедневные изменения цены RIFR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global Infrastructure Active ETF?
Самая высокая цена Global Infrastructure Active ETF (RIFR) за последний год составила 29.30. Акции заметно колебались в пределах 27.39 - 29.30, сравнение с 28.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global Infrastructure Active ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global Infrastructure Active ETF?
Самая низкая цена Global Infrastructure Active ETF (RIFR) за год составила 27.39. Сравнение с текущими 28.46 и 27.39 - 29.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RIFR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RIFR?
В прошлом Global Infrastructure Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.65 и 0.07% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.65
- Open
- 28.62
- Bid
- 28.46
- Ask
- 28.76
- Low
- 28.45
- High
- 28.62
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.66%
- Месячное изменение
- -1.42%
- 6-месячное изменение
- -2.50%
- Годовое изменение
- 0.07%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%