КотировкиРазделы
Валюты / RIFR
Назад в Рынок акций США

RIFR: Global Infrastructure Active ETF

28.46 USD 0.19 (0.66%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RIFR за сегодня изменился на -0.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.45, а максимальная — 28.62.

Следите за динамикой Global Infrastructure Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RIFR сегодня?

Global Infrastructure Active ETF (RIFR) сегодня оценивается на уровне 28.46. Инструмент торгуется в пределах 28.45 - 28.62, вчерашнее закрытие составило 28.65, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RIFR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global Infrastructure Active ETF?

Global Infrastructure Active ETF в настоящее время оценивается в 28.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.07% и USD. Отслеживайте движения RIFR на графике в реальном времени.

Как купить акции RIFR?

Вы можете купить акции Global Infrastructure Active ETF (RIFR) по текущей цене 28.46. Ордера обычно размещаются около 28.46 или 28.76, тогда как 5 и -0.56% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RIFR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RIFR?

Инвестирование в Global Infrastructure Active ETF предполагает учет годового диапазона 27.39 - 29.30 и текущей цены 28.46. Многие сравнивают -1.42% и -2.50% перед размещением ордеров на 28.46 или 28.76. Изучайте ежедневные изменения цены RIFR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global Infrastructure Active ETF?

Самая высокая цена Global Infrastructure Active ETF (RIFR) за последний год составила 29.30. Акции заметно колебались в пределах 27.39 - 29.30, сравнение с 28.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global Infrastructure Active ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global Infrastructure Active ETF?

Самая низкая цена Global Infrastructure Active ETF (RIFR) за год составила 27.39. Сравнение с текущими 28.46 и 27.39 - 29.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RIFR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RIFR?

В прошлом Global Infrastructure Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.65 и 0.07% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.45 28.62
Годовой диапазон
27.39 29.30
Предыдущее закрытие
28.65
Open
28.62
Bid
28.46
Ask
28.76
Low
28.45
High
28.62
Объем
5
Дневное изменение
-0.66%
Месячное изменение
-1.42%
6-месячное изменение
-2.50%
Годовое изменение
0.07%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%