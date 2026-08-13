RIFR: Global Infrastructure Active ETF
今日RIFR汇率已更改0.53%。当日，交易品种以低点28.58和高点28.61进行交易。
关注Global Infrastructure Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
RIFR股票今天的价格是多少？
Global Infrastructure Active ETF股票今天的定价为28.61。它在28.58 - 28.61范围内交易，昨天的收盘价为28.46，交易量达到5。RIFR的实时价格图表显示了这些更新。
Global Infrastructure Active ETF股票是否支付股息？
Global Infrastructure Active ETF目前的价值为28.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.60%和USD。实时查看图表以跟踪RIFR走势。
如何购买RIFR股票？
您可以以28.61的当前价格购买Global Infrastructure Active ETF股票。订单通常设置在28.61或28.91附近，而5和0.10%显示市场活动。立即关注RIFR的实时图表更新。
如何投资RIFR股票？
投资Global Infrastructure Active ETF需要考虑年度范围27.39 - 29.30和当前价格28.61。许多人在以28.61或28.91下订单之前，会比较-0.90%和。实时查看RIFR价格图表，了解每日变化。
Global Infrastructure Active ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global Infrastructure Active ETF的最高价格是29.30。在27.39 - 29.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global Infrastructure Active ETF的绩效。
Global Infrastructure Active ETF股票的最低价格是多少？
Global Infrastructure Active ETF（RIFR）的最低价格为27.39。将其与当前的28.61和27.39 - 29.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RIFR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RIFR股票是什么时候拆分的？
Global Infrastructure Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.46和0.60%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.46
- 开盘价
- 28.58
- 卖价
- 28.61
- 买价
- 28.91
- 最低价
- 28.58
- 最高价
- 28.61
- 交易量
- 5
- 日变化
- 0.53%
- 月变化
- -0.90%
- 6个月变化
- -1.99%
- 年变化
- 0.60%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%