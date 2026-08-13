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RIFR: Global Infrastructure Active ETF

28.61 USD 0.15 (0.53%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RIFR汇率已更改0.53%。当日，交易品种以低点28.58和高点28.61进行交易。

关注Global Infrastructure Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RIFR股票今天的价格是多少？

Global Infrastructure Active ETF股票今天的定价为28.61。它在28.58 - 28.61范围内交易，昨天的收盘价为28.46，交易量达到5。RIFR的实时价格图表显示了这些更新。

Global Infrastructure Active ETF股票是否支付股息？

Global Infrastructure Active ETF目前的价值为28.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.60%和USD。实时查看图表以跟踪RIFR走势。

如何购买RIFR股票？

您可以以28.61的当前价格购买Global Infrastructure Active ETF股票。订单通常设置在28.61或28.91附近，而5和0.10%显示市场活动。立即关注RIFR的实时图表更新。

如何投资RIFR股票？

投资Global Infrastructure Active ETF需要考虑年度范围27.39 - 29.30和当前价格28.61。许多人在以28.61或28.91下订单之前，会比较-0.90%和。实时查看RIFR价格图表，了解每日变化。

Global Infrastructure Active ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global Infrastructure Active ETF的最高价格是29.30。在27.39 - 29.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global Infrastructure Active ETF的绩效。

Global Infrastructure Active ETF股票的最低价格是多少？

Global Infrastructure Active ETF（RIFR）的最低价格为27.39。将其与当前的28.61和27.39 - 29.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RIFR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RIFR股票是什么时候拆分的？

Global Infrastructure Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.46和0.60%中可见。

日范围
28.58 28.61
年范围
27.39 29.30
前一天收盘价
28.46
开盘价
28.58
卖价
28.61
买价
28.91
最低价
28.58
最高价
28.61
交易量
5
日变化
0.53%
月变化
-0.90%
6个月变化
-1.99%
年变化
0.60%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%