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RIET: Hoya Capital High Dividend Yield ETF

9.43 USD 0.17 (1.77%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RIET за сегодня изменился на -1.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.38, а максимальная — 9.62.

Следите за динамикой Hoya Capital High Dividend Yield ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RIET сегодня?

Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) сегодня оценивается на уровне 9.43. Инструмент торгуется в пределах 9.38 - 9.62, вчерашнее закрытие составило 9.60, а торговый объем достиг 217. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RIET в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hoya Capital High Dividend Yield ETF?

Hoya Capital High Dividend Yield ETF в настоящее время оценивается в 9.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.26% и USD. Отслеживайте движения RIET на графике в реальном времени.

Как купить акции RIET?

Вы можете купить акции Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) по текущей цене 9.43. Ордера обычно размещаются около 9.43 или 9.73, тогда как 217 и -1.98% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RIET на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RIET?

Инвестирование в Hoya Capital High Dividend Yield ETF предполагает учет годового диапазона 8.75 - 10.09 и текущей цены 9.43. Многие сравнивают -2.08% и -0.84% перед размещением ордеров на 9.43 или 9.73. Изучайте ежедневные изменения цены RIET на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Hoya Capital High Dividend Yield ETF?

Самая высокая цена Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) за последний год составила 10.09. Акции заметно колебались в пределах 8.75 - 10.09, сравнение с 9.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hoya Capital High Dividend Yield ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Hoya Capital High Dividend Yield ETF?

Самая низкая цена Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) за год составила 8.75. Сравнение с текущими 9.43 и 8.75 - 10.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RIET во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RIET?

В прошлом Hoya Capital High Dividend Yield ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.60 и -4.26% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.38 9.62
Годовой диапазон
8.75 10.09
Предыдущее закрытие
9.60
Open
9.62
Bid
9.43
Ask
9.73
Low
9.38
High
9.62
Объем
217
Дневное изменение
-1.77%
Месячное изменение
-2.08%
6-месячное изменение
-0.84%
Годовое изменение
-4.26%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%