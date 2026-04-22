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RIET: Hoya Capital High Dividend Yield ETF

9.43 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RIET汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点9.43和高点9.49进行交易。

关注Hoya Capital High Dividend Yield ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
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RIET新闻

常见问题解答

RIET股票今天的价格是多少？

Hoya Capital High Dividend Yield ETF股票今天的定价为9.43。它在9.43 - 9.49范围内交易，昨天的收盘价为9.43，交易量达到103。RIET的实时价格图表显示了这些更新。

Hoya Capital High Dividend Yield ETF股票是否支付股息？

Hoya Capital High Dividend Yield ETF目前的价值为9.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.26%和USD。实时查看图表以跟踪RIET走势。

如何购买RIET股票？

您可以以9.43的当前价格购买Hoya Capital High Dividend Yield ETF股票。订单通常设置在9.43或9.73附近，而103和-0.21%显示市场活动。立即关注RIET的实时图表更新。

如何投资RIET股票？

投资Hoya Capital High Dividend Yield ETF需要考虑年度范围8.75 - 10.09和当前价格9.43。许多人在以9.43或9.73下订单之前，会比较-2.08%和。实时查看RIET价格图表，了解每日变化。

Hoya Capital High Dividend Yield ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Hoya Capital High Dividend Yield ETF的最高价格是10.09。在8.75 - 10.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Hoya Capital High Dividend Yield ETF的绩效。

Hoya Capital High Dividend Yield ETF股票的最低价格是多少？

Hoya Capital High Dividend Yield ETF（RIET）的最低价格为8.75。将其与当前的9.43和8.75 - 10.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RIET在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RIET股票是什么时候拆分的？

Hoya Capital High Dividend Yield ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.43和-4.26%中可见。

日范围
9.43 9.49
年范围
8.75 10.09
前一天收盘价
9.43
开盘价
9.45
卖价
9.43
买价
9.73
最低价
9.43
最高价
9.49
交易量
103
日变化
0.00%
月变化
-2.08%
6个月变化
-0.84%
年变化
-4.26%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%