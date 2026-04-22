RIET: Hoya Capital High Dividend Yield ETF
今日RIET汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点9.43和高点9.49进行交易。
关注Hoya Capital High Dividend Yield ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
RIET股票今天的价格是多少？
Hoya Capital High Dividend Yield ETF股票今天的定价为9.43。它在9.43 - 9.49范围内交易，昨天的收盘价为9.43，交易量达到103。RIET的实时价格图表显示了这些更新。
Hoya Capital High Dividend Yield ETF股票是否支付股息？
Hoya Capital High Dividend Yield ETF目前的价值为9.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.26%和USD。实时查看图表以跟踪RIET走势。
如何购买RIET股票？
您可以以9.43的当前价格购买Hoya Capital High Dividend Yield ETF股票。订单通常设置在9.43或9.73附近，而103和-0.21%显示市场活动。立即关注RIET的实时图表更新。
如何投资RIET股票？
投资Hoya Capital High Dividend Yield ETF需要考虑年度范围8.75 - 10.09和当前价格9.43。许多人在以9.43或9.73下订单之前，会比较-2.08%和。实时查看RIET价格图表，了解每日变化。
Hoya Capital High Dividend Yield ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Hoya Capital High Dividend Yield ETF的最高价格是10.09。在8.75 - 10.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Hoya Capital High Dividend Yield ETF的绩效。
Hoya Capital High Dividend Yield ETF股票的最低价格是多少？
Hoya Capital High Dividend Yield ETF（RIET）的最低价格为8.75。将其与当前的9.43和8.75 - 10.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RIET在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RIET股票是什么时候拆分的？
Hoya Capital High Dividend Yield ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.43和-4.26%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.43
- 开盘价
- 9.45
- 卖价
- 9.43
- 买价
- 9.73
- 最低价
- 9.43
- 最高价
- 9.49
- 交易量
- 103
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- -2.08%
- 6个月变化
- -0.84%
- 年变化
- -4.26%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%