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RGNT: Regentis Biomaterials Ltd

1.88 USD 0.05 (2.59%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RGNT за сегодня изменился на -2.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.80, а максимальная — 1.91.

Следите за динамикой Regentis Biomaterials Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RGNT сегодня?

Regentis Biomaterials Ltd (RGNT) сегодня оценивается на уровне 1.88. Инструмент торгуется в пределах 1.80 - 1.91, вчерашнее закрытие составило 1.93, а торговый объем достиг 30. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RGNT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Regentis Biomaterials Ltd?

Regentis Biomaterials Ltd в настоящее время оценивается в 1.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -74.59% и USD. Отслеживайте движения RGNT на графике в реальном времени.

Как купить акции RGNT?

Вы можете купить акции Regentis Biomaterials Ltd (RGNT) по текущей цене 1.88. Ордера обычно размещаются около 1.88 или 2.18, тогда как 30 и 3.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RGNT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RGNT?

Инвестирование в Regentis Biomaterials Ltd предполагает учет годового диапазона 1.23 - 15.50 и текущей цены 1.88. Многие сравнивают 8.67% и -47.92% перед размещением ордеров на 1.88 или 2.18. Изучайте ежедневные изменения цены RGNT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Regentis Biomaterials Ltd?

Самая высокая цена Regentis Biomaterials Ltd (RGNT) за последний год составила 15.50. Акции заметно колебались в пределах 1.23 - 15.50, сравнение с 1.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Regentis Biomaterials Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Regentis Biomaterials Ltd?

Самая низкая цена Regentis Biomaterials Ltd (RGNT) за год составила 1.23. Сравнение с текущими 1.88 и 1.23 - 15.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RGNT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RGNT?

В прошлом Regentis Biomaterials Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.93 и -74.59% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.80 1.91
Годовой диапазон
1.23 15.50
Предыдущее закрытие
1.93
Open
1.82
Bid
1.88
Ask
2.18
Low
1.80
High
1.91
Объем
30
Дневное изменение
-2.59%
Месячное изменение
8.67%
6-месячное изменение
-47.92%
Годовое изменение
-74.59%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%