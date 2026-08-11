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RGNT: Regentis Biomaterials Ltd
Курс RGNT за сегодня изменился на -2.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.80, а максимальная — 1.91.
Следите за динамикой Regentis Biomaterials Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RGNT сегодня?
Regentis Biomaterials Ltd (RGNT) сегодня оценивается на уровне 1.88. Инструмент торгуется в пределах 1.80 - 1.91, вчерашнее закрытие составило 1.93, а торговый объем достиг 30. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RGNT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Regentis Biomaterials Ltd?
Regentis Biomaterials Ltd в настоящее время оценивается в 1.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -74.59% и USD. Отслеживайте движения RGNT на графике в реальном времени.
Как купить акции RGNT?
Вы можете купить акции Regentis Biomaterials Ltd (RGNT) по текущей цене 1.88. Ордера обычно размещаются около 1.88 или 2.18, тогда как 30 и 3.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RGNT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RGNT?
Инвестирование в Regentis Biomaterials Ltd предполагает учет годового диапазона 1.23 - 15.50 и текущей цены 1.88. Многие сравнивают 8.67% и -47.92% перед размещением ордеров на 1.88 или 2.18. Изучайте ежедневные изменения цены RGNT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Regentis Biomaterials Ltd?
Самая высокая цена Regentis Biomaterials Ltd (RGNT) за последний год составила 15.50. Акции заметно колебались в пределах 1.23 - 15.50, сравнение с 1.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Regentis Biomaterials Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Regentis Biomaterials Ltd?
Самая низкая цена Regentis Biomaterials Ltd (RGNT) за год составила 1.23. Сравнение с текущими 1.88 и 1.23 - 15.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RGNT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RGNT?
В прошлом Regentis Biomaterials Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.93 и -74.59% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.93
- Open
- 1.82
- Bid
- 1.88
- Ask
- 2.18
- Low
- 1.80
- High
- 1.91
- Объем
- 30
- Дневное изменение
- -2.59%
- Месячное изменение
- 8.67%
- 6-месячное изменение
- -47.92%
- Годовое изменение
- -74.59%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%