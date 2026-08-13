RGNT股票今天的价格是多少？ Regentis Biomaterials Ltd股票今天的定价为1.84。它在1.82 - 1.92范围内交易，昨天的收盘价为1.88，交易量达到56。RGNT的实时价格图表显示了这些更新。

Regentis Biomaterials Ltd股票是否支付股息？ Regentis Biomaterials Ltd目前的价值为1.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-75.14%和USD。实时查看图表以跟踪RGNT走势。

如何购买RGNT股票？ 您可以以1.84的当前价格购买Regentis Biomaterials Ltd股票。订单通常设置在1.84或2.14附近，而56和1.10%显示市场活动。立即关注RGNT的实时图表更新。

如何投资RGNT股票？ 投资Regentis Biomaterials Ltd需要考虑年度范围1.23 - 15.50和当前价格1.84。许多人在以1.84或2.14下订单之前，会比较6.36%和。实时查看RGNT价格图表，了解每日变化。

Regentis Biomaterials Ltd股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Regentis Biomaterials Ltd的最高价格是15.50。在1.23 - 15.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Regentis Biomaterials Ltd的绩效。

Regentis Biomaterials Ltd股票的最低价格是多少？ Regentis Biomaterials Ltd（RGNT）的最低价格为1.23。将其与当前的1.84和1.23 - 15.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RGNT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。