RGNT: Regentis Biomaterials Ltd
今日RGNT汇率已更改-2.13%。当日，交易品种以低点1.82和高点1.92进行交易。
关注Regentis Biomaterials Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
RGNT股票今天的价格是多少？
Regentis Biomaterials Ltd股票今天的定价为1.84。它在1.82 - 1.92范围内交易，昨天的收盘价为1.88，交易量达到56。RGNT的实时价格图表显示了这些更新。
Regentis Biomaterials Ltd股票是否支付股息？
Regentis Biomaterials Ltd目前的价值为1.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-75.14%和USD。实时查看图表以跟踪RGNT走势。
如何购买RGNT股票？
您可以以1.84的当前价格购买Regentis Biomaterials Ltd股票。订单通常设置在1.84或2.14附近，而56和1.10%显示市场活动。立即关注RGNT的实时图表更新。
如何投资RGNT股票？
投资Regentis Biomaterials Ltd需要考虑年度范围1.23 - 15.50和当前价格1.84。许多人在以1.84或2.14下订单之前，会比较6.36%和。实时查看RGNT价格图表，了解每日变化。
Regentis Biomaterials Ltd股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Regentis Biomaterials Ltd的最高价格是15.50。在1.23 - 15.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Regentis Biomaterials Ltd的绩效。
Regentis Biomaterials Ltd股票的最低价格是多少？
Regentis Biomaterials Ltd（RGNT）的最低价格为1.23。将其与当前的1.84和1.23 - 15.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RGNT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RGNT股票是什么时候拆分的？
Regentis Biomaterials Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.88和-75.14%中可见。
- 前一天收盘价
- 1.88
- 开盘价
- 1.82
- 卖价
- 1.84
- 买价
- 2.14
- 最低价
- 1.82
- 最高价
- 1.92
- 交易量
- 56
- 日变化
- -2.13%
- 月变化
- 6.36%
- 6个月变化
- -49.03%
- 年变化
- -75.14%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%