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RGNT: Regentis Biomaterials Ltd

1.84 USD 0.04 (2.13%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RGNT汇率已更改-2.13%。当日，交易品种以低点1.82和高点1.92进行交易。

关注Regentis Biomaterials Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

RGNT股票今天的价格是多少？

Regentis Biomaterials Ltd股票今天的定价为1.84。它在1.82 - 1.92范围内交易，昨天的收盘价为1.88，交易量达到56。RGNT的实时价格图表显示了这些更新。

Regentis Biomaterials Ltd股票是否支付股息？

Regentis Biomaterials Ltd目前的价值为1.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-75.14%和USD。实时查看图表以跟踪RGNT走势。

如何购买RGNT股票？

您可以以1.84的当前价格购买Regentis Biomaterials Ltd股票。订单通常设置在1.84或2.14附近，而56和1.10%显示市场活动。立即关注RGNT的实时图表更新。

如何投资RGNT股票？

投资Regentis Biomaterials Ltd需要考虑年度范围1.23 - 15.50和当前价格1.84。许多人在以1.84或2.14下订单之前，会比较6.36%和。实时查看RGNT价格图表，了解每日变化。

Regentis Biomaterials Ltd股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Regentis Biomaterials Ltd的最高价格是15.50。在1.23 - 15.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Regentis Biomaterials Ltd的绩效。

Regentis Biomaterials Ltd股票的最低价格是多少？

Regentis Biomaterials Ltd（RGNT）的最低价格为1.23。将其与当前的1.84和1.23 - 15.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RGNT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RGNT股票是什么时候拆分的？

Regentis Biomaterials Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.88和-75.14%中可见。

日范围
1.82 1.92
年范围
1.23 15.50
前一天收盘价
1.88
开盘价
1.82
卖价
1.84
买价
2.14
最低价
1.82
最高价
1.92
交易量
56
日变化
-2.13%
月变化
6.36%
6个月变化
-49.03%
年变化
-75.14%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%