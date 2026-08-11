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RGLO: Global Equity Active ETF
Курс RGLO за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.81, а максимальная — 34.05.
Следите за динамикой Global Equity Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RGLO сегодня?
Global Equity Active ETF (RGLO) сегодня оценивается на уровне 33.95. Инструмент торгуется в пределах 33.81 - 34.05, вчерашнее закрытие составило 33.98, а торговый объем достиг 52. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RGLO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global Equity Active ETF?
Global Equity Active ETF в настоящее время оценивается в 33.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.31% и USD. Отслеживайте движения RGLO на графике в реальном времени.
Как купить акции RGLO?
Вы можете купить акции Global Equity Active ETF (RGLO) по текущей цене 33.95. Ордера обычно размещаются около 33.95 или 34.25, тогда как 52 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RGLO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RGLO?
Инвестирование в Global Equity Active ETF предполагает учет годового диапазона 27.18 - 34.43 и текущей цены 33.95. Многие сравнивают 2.41% и 11.97% перед размещением ордеров на 33.95 или 34.25. Изучайте ежедневные изменения цены RGLO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global Equity Active ETF?
Самая высокая цена Global Equity Active ETF (RGLO) за последний год составила 34.43. Акции заметно колебались в пределах 27.18 - 34.43, сравнение с 33.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global Equity Active ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global Equity Active ETF?
Самая низкая цена Global Equity Active ETF (RGLO) за год составила 27.18. Сравнение с текущими 33.95 и 27.18 - 34.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RGLO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RGLO?
В прошлом Global Equity Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.98 и 24.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.98
- Open
- 33.91
- Bid
- 33.95
- Ask
- 34.25
- Low
- 33.81
- High
- 34.05
- Объем
- 52
- Дневное изменение
- -0.09%
- Месячное изменение
- 2.41%
- 6-месячное изменение
- 11.97%
- Годовое изменение
- 24.31%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%