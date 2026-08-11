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RGLO: Global Equity Active ETF

33.95 USD 0.03 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RGLO за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.81, а максимальная — 34.05.

Следите за динамикой Global Equity Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RGLO сегодня?

Global Equity Active ETF (RGLO) сегодня оценивается на уровне 33.95. Инструмент торгуется в пределах 33.81 - 34.05, вчерашнее закрытие составило 33.98, а торговый объем достиг 52. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RGLO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global Equity Active ETF?

Global Equity Active ETF в настоящее время оценивается в 33.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.31% и USD. Отслеживайте движения RGLO на графике в реальном времени.

Как купить акции RGLO?

Вы можете купить акции Global Equity Active ETF (RGLO) по текущей цене 33.95. Ордера обычно размещаются около 33.95 или 34.25, тогда как 52 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RGLO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RGLO?

Инвестирование в Global Equity Active ETF предполагает учет годового диапазона 27.18 - 34.43 и текущей цены 33.95. Многие сравнивают 2.41% и 11.97% перед размещением ордеров на 33.95 или 34.25. Изучайте ежедневные изменения цены RGLO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global Equity Active ETF?

Самая высокая цена Global Equity Active ETF (RGLO) за последний год составила 34.43. Акции заметно колебались в пределах 27.18 - 34.43, сравнение с 33.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global Equity Active ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global Equity Active ETF?

Самая низкая цена Global Equity Active ETF (RGLO) за год составила 27.18. Сравнение с текущими 33.95 и 27.18 - 34.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RGLO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RGLO?

В прошлом Global Equity Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.98 и 24.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.81 34.05
Годовой диапазон
27.18 34.43
Предыдущее закрытие
33.98
Open
33.91
Bid
33.95
Ask
34.25
Low
33.81
High
34.05
Объем
52
Дневное изменение
-0.09%
Месячное изменение
2.41%
6-месячное изменение
11.97%
Годовое изменение
24.31%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%