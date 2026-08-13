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RGLO: Global Equity Active ETF

33.67 USD 0.28 (0.82%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RGLO汇率已更改-0.82%。当日，交易品种以低点33.67和高点33.89进行交易。

关注Global Equity Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RGLO股票今天的价格是多少？

Global Equity Active ETF股票今天的定价为33.67。它在33.67 - 33.89范围内交易，昨天的收盘价为33.95，交易量达到27。RGLO的实时价格图表显示了这些更新。

Global Equity Active ETF股票是否支付股息？

Global Equity Active ETF目前的价值为33.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.29%和USD。实时查看图表以跟踪RGLO走势。

如何购买RGLO股票？

您可以以33.67的当前价格购买Global Equity Active ETF股票。订单通常设置在33.67或33.97附近，而27和-0.44%显示市场活动。立即关注RGLO的实时图表更新。

如何投资RGLO股票？

投资Global Equity Active ETF需要考虑年度范围27.18 - 34.43和当前价格33.67。许多人在以33.67或33.97下订单之前，会比较1.57%和。实时查看RGLO价格图表，了解每日变化。

Global Equity Active ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global Equity Active ETF的最高价格是34.43。在27.18 - 34.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global Equity Active ETF的绩效。

Global Equity Active ETF股票的最低价格是多少？

Global Equity Active ETF（RGLO）的最低价格为27.18。将其与当前的33.67和27.18 - 34.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RGLO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RGLO股票是什么时候拆分的？

Global Equity Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.95和23.29%中可见。

日范围
33.67 33.89
年范围
27.18 34.43
前一天收盘价
33.95
开盘价
33.82
卖价
33.67
买价
33.97
最低价
33.67
最高价
33.89
交易量
27
日变化
-0.82%
月变化
1.57%
6个月变化
11.05%
年变化
23.29%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%