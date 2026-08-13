RGLO: Global Equity Active ETF
今日RGLO汇率已更改-0.82%。当日，交易品种以低点33.67和高点33.89进行交易。
关注Global Equity Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
RGLO股票今天的价格是多少？
Global Equity Active ETF股票今天的定价为33.67。它在33.67 - 33.89范围内交易，昨天的收盘价为33.95，交易量达到27。RGLO的实时价格图表显示了这些更新。
Global Equity Active ETF股票是否支付股息？
Global Equity Active ETF目前的价值为33.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.29%和USD。实时查看图表以跟踪RGLO走势。
如何购买RGLO股票？
您可以以33.67的当前价格购买Global Equity Active ETF股票。订单通常设置在33.67或33.97附近，而27和-0.44%显示市场活动。立即关注RGLO的实时图表更新。
如何投资RGLO股票？
投资Global Equity Active ETF需要考虑年度范围27.18 - 34.43和当前价格33.67。许多人在以33.67或33.97下订单之前，会比较1.57%和。实时查看RGLO价格图表，了解每日变化。
Global Equity Active ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global Equity Active ETF的最高价格是34.43。在27.18 - 34.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global Equity Active ETF的绩效。
Global Equity Active ETF股票的最低价格是多少？
Global Equity Active ETF（RGLO）的最低价格为27.18。将其与当前的33.67和27.18 - 34.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RGLO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RGLO股票是什么时候拆分的？
Global Equity Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.95和23.29%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.95
- 开盘价
- 33.82
- 卖价
- 33.67
- 买价
- 33.97
- 最低价
- 33.67
- 最高价
- 33.89
- 交易量
- 27
- 日变化
- -0.82%
- 月变化
- 1.57%
- 6个月变化
- 11.05%
- 年变化
- 23.29%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%