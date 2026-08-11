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RFIX: Simplify Bond Bull ETF
Курс RFIX за сегодня изменился на -1.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.28, а максимальная — 36.80.
Следите за динамикой Simplify Bond Bull ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RFIX сегодня?
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) сегодня оценивается на уровне 36.69. Инструмент торгуется в пределах 36.28 - 36.80, вчерашнее закрытие составило 37.40, а торговый объем достиг 345. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RFIX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Simplify Bond Bull ETF?
Simplify Bond Bull ETF в настоящее время оценивается в 36.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.67% и USD. Отслеживайте движения RFIX на графике в реальном времени.
Как купить акции RFIX?
Вы можете купить акции Simplify Bond Bull ETF (RFIX) по текущей цене 36.69. Ордера обычно размещаются около 36.69 или 36.99, тогда как 345 и -0.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RFIX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RFIX?
Инвестирование в Simplify Bond Bull ETF предполагает учет годового диапазона 36.28 - 43.69 и текущей цены 36.69. Многие сравнивают -0.84% и -11.82% перед размещением ордеров на 36.69 или 36.99. Изучайте ежедневные изменения цены RFIX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Simplify Bond Bull ETF?
Самая высокая цена Simplify Bond Bull ETF (RFIX) за последний год составила 43.69. Акции заметно колебались в пределах 36.28 - 43.69, сравнение с 37.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Simplify Bond Bull ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Simplify Bond Bull ETF?
Самая низкая цена Simplify Bond Bull ETF (RFIX) за год составила 36.28. Сравнение с текущими 36.69 и 36.28 - 43.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RFIX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RFIX?
В прошлом Simplify Bond Bull ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.40 и -7.67% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 37.40
- Open
- 36.80
- Bid
- 36.69
- Ask
- 36.99
- Low
- 36.28
- High
- 36.80
- Объем
- 345
- Дневное изменение
- -1.90%
- Месячное изменение
- -0.84%
- 6-месячное изменение
- -11.82%
- Годовое изменение
- -7.67%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%