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RFIX: Simplify Bond Bull ETF

36.69 USD 0.71 (1.90%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RFIX за сегодня изменился на -1.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.28, а максимальная — 36.80.

Следите за динамикой Simplify Bond Bull ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RFIX сегодня?

Simplify Bond Bull ETF (RFIX) сегодня оценивается на уровне 36.69. Инструмент торгуется в пределах 36.28 - 36.80, вчерашнее закрытие составило 37.40, а торговый объем достиг 345. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RFIX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Simplify Bond Bull ETF?

Simplify Bond Bull ETF в настоящее время оценивается в 36.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.67% и USD. Отслеживайте движения RFIX на графике в реальном времени.

Как купить акции RFIX?

Вы можете купить акции Simplify Bond Bull ETF (RFIX) по текущей цене 36.69. Ордера обычно размещаются около 36.69 или 36.99, тогда как 345 и -0.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RFIX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RFIX?

Инвестирование в Simplify Bond Bull ETF предполагает учет годового диапазона 36.28 - 43.69 и текущей цены 36.69. Многие сравнивают -0.84% и -11.82% перед размещением ордеров на 36.69 или 36.99. Изучайте ежедневные изменения цены RFIX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Simplify Bond Bull ETF?

Самая высокая цена Simplify Bond Bull ETF (RFIX) за последний год составила 43.69. Акции заметно колебались в пределах 36.28 - 43.69, сравнение с 37.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Simplify Bond Bull ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Simplify Bond Bull ETF?

Самая низкая цена Simplify Bond Bull ETF (RFIX) за год составила 36.28. Сравнение с текущими 36.69 и 36.28 - 43.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RFIX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RFIX?

В прошлом Simplify Bond Bull ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.40 и -7.67% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.28 36.80
Годовой диапазон
36.28 43.69
Предыдущее закрытие
37.40
Open
36.80
Bid
36.69
Ask
36.99
Low
36.28
High
36.80
Объем
345
Дневное изменение
-1.90%
Месячное изменение
-0.84%
6-месячное изменение
-11.82%
Годовое изменение
-7.67%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%