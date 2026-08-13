RFIX股票今天的价格是多少？ Simplify Bond Bull ETF股票今天的定价为36.60。它在36.37 - 36.75范围内交易，昨天的收盘价为36.69，交易量达到435。RFIX的实时价格图表显示了这些更新。

Simplify Bond Bull ETF股票是否支付股息？ Simplify Bond Bull ETF目前的价值为36.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.90%和USD。实时查看图表以跟踪RFIX走势。

如何购买RFIX股票？ 您可以以36.60的当前价格购买Simplify Bond Bull ETF股票。订单通常设置在36.60或36.90附近，而435和0.05%显示市场活动。立即关注RFIX的实时图表更新。

如何投资RFIX股票？ 投资Simplify Bond Bull ETF需要考虑年度范围36.28 - 43.69和当前价格36.60。许多人在以36.60或36.90下订单之前，会比较-1.08%和。实时查看RFIX价格图表，了解每日变化。

Simplify Bond Bull ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Simplify Bond Bull ETF的最高价格是43.69。在36.28 - 43.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Simplify Bond Bull ETF的绩效。

Simplify Bond Bull ETF股票的最低价格是多少？ Simplify Bond Bull ETF（RFIX）的最低价格为36.28。将其与当前的36.60和36.28 - 43.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RFIX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。