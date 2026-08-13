RFIX: Simplify Bond Bull ETF
今日RFIX汇率已更改-0.25%。当日，交易品种以低点36.37和高点36.75进行交易。
关注Simplify Bond Bull ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
RFIX股票今天的价格是多少？
Simplify Bond Bull ETF股票今天的定价为36.60。它在36.37 - 36.75范围内交易，昨天的收盘价为36.69，交易量达到435。RFIX的实时价格图表显示了这些更新。
Simplify Bond Bull ETF股票是否支付股息？
Simplify Bond Bull ETF目前的价值为36.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.90%和USD。实时查看图表以跟踪RFIX走势。
如何购买RFIX股票？
您可以以36.60的当前价格购买Simplify Bond Bull ETF股票。订单通常设置在36.60或36.90附近，而435和0.05%显示市场活动。立即关注RFIX的实时图表更新。
如何投资RFIX股票？
投资Simplify Bond Bull ETF需要考虑年度范围36.28 - 43.69和当前价格36.60。许多人在以36.60或36.90下订单之前，会比较-1.08%和。实时查看RFIX价格图表，了解每日变化。
Simplify Bond Bull ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Simplify Bond Bull ETF的最高价格是43.69。在36.28 - 43.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Simplify Bond Bull ETF的绩效。
Simplify Bond Bull ETF股票的最低价格是多少？
Simplify Bond Bull ETF（RFIX）的最低价格为36.28。将其与当前的36.60和36.28 - 43.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RFIX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RFIX股票是什么时候拆分的？
Simplify Bond Bull ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.69和-7.90%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.69
- 开盘价
- 36.58
- 卖价
- 36.60
- 买价
- 36.90
- 最低价
- 36.37
- 最高价
- 36.75
- 交易量
- 435
- 日变化
- -0.25%
- 月变化
- -1.08%
- 6个月变化
- -12.04%
- 年变化
- -7.90%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%