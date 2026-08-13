报价部分
货币 / RFIX
回到股票

RFIX: Simplify Bond Bull ETF

36.60 USD 0.09 (0.25%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RFIX汇率已更改-0.25%。当日，交易品种以低点36.37和高点36.75进行交易。

关注Simplify Bond Bull ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RFIX股票今天的价格是多少？

Simplify Bond Bull ETF股票今天的定价为36.60。它在36.37 - 36.75范围内交易，昨天的收盘价为36.69，交易量达到435。RFIX的实时价格图表显示了这些更新。

Simplify Bond Bull ETF股票是否支付股息？

Simplify Bond Bull ETF目前的价值为36.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.90%和USD。实时查看图表以跟踪RFIX走势。

如何购买RFIX股票？

您可以以36.60的当前价格购买Simplify Bond Bull ETF股票。订单通常设置在36.60或36.90附近，而435和0.05%显示市场活动。立即关注RFIX的实时图表更新。

如何投资RFIX股票？

投资Simplify Bond Bull ETF需要考虑年度范围36.28 - 43.69和当前价格36.60。许多人在以36.60或36.90下订单之前，会比较-1.08%和。实时查看RFIX价格图表，了解每日变化。

Simplify Bond Bull ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Simplify Bond Bull ETF的最高价格是43.69。在36.28 - 43.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Simplify Bond Bull ETF的绩效。

Simplify Bond Bull ETF股票的最低价格是多少？

Simplify Bond Bull ETF（RFIX）的最低价格为36.28。将其与当前的36.60和36.28 - 43.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RFIX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RFIX股票是什么时候拆分的？

Simplify Bond Bull ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.69和-7.90%中可见。

日范围
36.37 36.75
年范围
36.28 43.69
前一天收盘价
36.69
开盘价
36.58
卖价
36.60
买价
36.90
最低价
36.37
最高价
36.75
交易量
435
日变化
-0.25%
月变化
-1.08%
6个月变化
-12.04%
年变化
-7.90%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%