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RFI: Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc

11.54 USD 0.06 (0.52%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RFI за сегодня изменился на -0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.47, а максимальная — 11.61.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RFI сегодня?

Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc (RFI) сегодня оценивается на уровне 11.54. Инструмент торгуется в пределах 11.47 - 11.61, вчерашнее закрытие составило 11.60, а торговый объем достиг 231. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RFI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc?

Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc в настоящее время оценивается в 11.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.83% и USD. Отслеживайте движения RFI на графике в реальном времени.

Как купить акции RFI?

Вы можете купить акции Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc (RFI) по текущей цене 11.54. Ордера обычно размещаются около 11.54 или 11.84, тогда как 231 и -0.60% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RFI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RFI?

Инвестирование в Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc предполагает учет годового диапазона 10.78 - 12.17 и текущей цены 11.54. Многие сравнивают -1.03% и -3.83% перед размещением ордеров на 11.54 или 11.84. Изучайте ежедневные изменения цены RFI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc?

Самая высокая цена Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc (RFI) за последний год составила 12.17. Акции заметно колебались в пределах 10.78 - 12.17, сравнение с 11.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc?

Самая низкая цена Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc (RFI) за год составила 10.78. Сравнение с текущими 11.54 и 10.78 - 12.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RFI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RFI?

В прошлом Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.60 и -3.83% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.47 11.61
Годовой диапазон
10.78 12.17
Предыдущее закрытие
11.60
Open
11.61
Bid
11.54
Ask
11.84
Low
11.47
High
11.61
Объем
231
Дневное изменение
-0.52%
Месячное изменение
-1.03%
6-месячное изменение
-3.83%
Годовое изменение
-3.83%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%