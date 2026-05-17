Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc (RFI) сегодня оценивается на уровне 11.54. Инструмент торгуется в пределах 11.47 - 11.61, вчерашнее закрытие составило 11.60, а торговый объем достиг 231. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RFI в реальном времени.

Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc в настоящее время оценивается в 11.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.83% и USD. Отслеживайте движения RFI на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc (RFI) по текущей цене 11.54. Ордера обычно размещаются около 11.54 или 11.84, тогда как 231 и -0.60% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RFI на графике в реальном времени.

Инвестирование в Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc предполагает учет годового диапазона 10.78 - 12.17 и текущей цены 11.54. Многие сравнивают -1.03% и -3.83% перед размещением ордеров на 11.54 или 11.84. Изучайте ежедневные изменения цены RFI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc?

Самая высокая цена Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc (RFI) за последний год составила 12.17. Акции заметно колебались в пределах 10.78 - 12.17, сравнение с 11.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc на графике в реальном времени.