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RFI: Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc
Курс RFI за сегодня изменился на -0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.47, а максимальная — 11.61.
Следите за динамикой Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RFI сегодня?
Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc (RFI) сегодня оценивается на уровне 11.54. Инструмент торгуется в пределах 11.47 - 11.61, вчерашнее закрытие составило 11.60, а торговый объем достиг 231. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RFI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc?
Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc в настоящее время оценивается в 11.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.83% и USD. Отслеживайте движения RFI на графике в реальном времени.
Как купить акции RFI?
Вы можете купить акции Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc (RFI) по текущей цене 11.54. Ордера обычно размещаются около 11.54 или 11.84, тогда как 231 и -0.60% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RFI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RFI?
Инвестирование в Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc предполагает учет годового диапазона 10.78 - 12.17 и текущей цены 11.54. Многие сравнивают -1.03% и -3.83% перед размещением ордеров на 11.54 или 11.84. Изучайте ежедневные изменения цены RFI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc?
Самая высокая цена Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc (RFI) за последний год составила 12.17. Акции заметно колебались в пределах 10.78 - 12.17, сравнение с 11.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc?
Самая низкая цена Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc (RFI) за год составила 10.78. Сравнение с текущими 11.54 и 10.78 - 12.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RFI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RFI?
В прошлом Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.60 и -3.83% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 11.60
- Open
- 11.61
- Bid
- 11.54
- Ask
- 11.84
- Low
- 11.47
- High
- 11.61
- Объем
- 231
- Дневное изменение
- -0.52%
- Месячное изменение
- -1.03%
- 6-месячное изменение
- -3.83%
- Годовое изменение
- -3.83%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%