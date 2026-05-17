RFI: Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc
今日RFI汇率已更改-1.73%。当日，交易品种以低点11.34和高点11.48进行交易。
关注Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
RFI股票今天的价格是多少？
Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc股票今天的定价为11.34。它在11.34 - 11.48范围内交易，昨天的收盘价为11.54，交易量达到162。RFI的实时价格图表显示了这些更新。
Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc股票是否支付股息？
Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc目前的价值为11.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.50%和USD。实时查看图表以跟踪RFI走势。
如何购买RFI股票？
您可以以11.34的当前价格购买Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc股票。订单通常设置在11.34或11.64附近，而162和-1.22%显示市场活动。立即关注RFI的实时图表更新。
如何投资RFI股票？
投资Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc需要考虑年度范围10.78 - 12.17和当前价格11.34。许多人在以11.34或11.64下订单之前，会比较-2.74%和。实时查看RFI价格图表，了解每日变化。
Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc的最高价格是12.17。在10.78 - 12.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc的绩效。
Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc股票的最低价格是多少？
Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc（RFI）的最低价格为10.78。将其与当前的11.34和10.78 - 12.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RFI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RFI股票是什么时候拆分的？
Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.54和-5.50%中可见。
- 前一天收盘价
- 11.54
- 开盘价
- 11.48
- 卖价
- 11.34
- 买价
- 11.64
- 最低价
- 11.34
- 最高价
- 11.48
- 交易量
- 162
- 日变化
- -1.73%
- 月变化
- -2.74%
- 6个月变化
- -5.50%
- 年变化
- -5.50%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%