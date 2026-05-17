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RFI: Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc

11.34 USD 0.20 (1.73%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RFI汇率已更改-1.73%。当日，交易品种以低点11.34和高点11.48进行交易。

关注Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • W1
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RFI新闻

常见问题解答

RFI股票今天的价格是多少？

Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc股票今天的定价为11.34。它在11.34 - 11.48范围内交易，昨天的收盘价为11.54，交易量达到162。RFI的实时价格图表显示了这些更新。

Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc股票是否支付股息？

Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc目前的价值为11.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.50%和USD。实时查看图表以跟踪RFI走势。

如何购买RFI股票？

您可以以11.34的当前价格购买Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc股票。订单通常设置在11.34或11.64附近，而162和-1.22%显示市场活动。立即关注RFI的实时图表更新。

如何投资RFI股票？

投资Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc需要考虑年度范围10.78 - 12.17和当前价格11.34。许多人在以11.34或11.64下订单之前，会比较-2.74%和。实时查看RFI价格图表，了解每日变化。

Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc的最高价格是12.17。在10.78 - 12.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc的绩效。

Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc股票的最低价格是多少？

Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc（RFI）的最低价格为10.78。将其与当前的11.34和10.78 - 12.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RFI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RFI股票是什么时候拆分的？

Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.54和-5.50%中可见。

日范围
11.34 11.48
年范围
10.78 12.17
前一天收盘价
11.54
开盘价
11.48
卖价
11.34
买价
11.64
最低价
11.34
最高价
11.48
交易量
162
日变化
-1.73%
月变化
-2.74%
6个月变化
-5.50%
年变化
-5.50%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%