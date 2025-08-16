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RFFC: ALPS Active Equity Opportunity ETF
Курс RFFC за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 76.70, а максимальная — 76.96.
Следите за динамикой ALPS Active Equity Opportunity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RFFC сегодня?
ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) сегодня оценивается на уровне 76.70. Инструмент торгуется в пределах 76.70 - 76.96, вчерашнее закрытие составило 76.80, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RFFC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ALPS Active Equity Opportunity ETF?
ALPS Active Equity Opportunity ETF в настоящее время оценивается в 76.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.70% и USD. Отслеживайте движения RFFC на графике в реальном времени.
Как купить акции RFFC?
Вы можете купить акции ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) по текущей цене 76.70. Ордера обычно размещаются около 76.70 или 77.00, тогда как 5 и -0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RFFC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RFFC?
Инвестирование в ALPS Active Equity Opportunity ETF предполагает учет годового диапазона 62.51 - 76.96 и текущей цены 76.70. Многие сравнивают 1.50% и 8.98% перед размещением ордеров на 76.70 или 77.00. Изучайте ежедневные изменения цены RFFC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ALPS Active Equity Opportunity ETF?
Самая высокая цена ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) за последний год составила 76.96. Акции заметно колебались в пределах 62.51 - 76.96, сравнение с 76.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ALPS Active Equity Opportunity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ALPS Active Equity Opportunity ETF?
Самая низкая цена ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) за год составила 62.51. Сравнение с текущими 76.70 и 62.51 - 76.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RFFC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RFFC?
В прошлом ALPS Active Equity Opportunity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 76.80 и 22.70% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 76.80
- Open
- 76.96
- Bid
- 76.70
- Ask
- 77.00
- Low
- 76.70
- High
- 76.96
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- 1.50%
- 6-месячное изменение
- 8.98%
- Годовое изменение
- 22.70%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%