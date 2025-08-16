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RFFC: ALPS Active Equity Opportunity ETF

76.70 USD 0.10 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RFFC за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 76.70, а максимальная — 76.96.

Следите за динамикой ALPS Active Equity Opportunity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RFFC сегодня?

ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) сегодня оценивается на уровне 76.70. Инструмент торгуется в пределах 76.70 - 76.96, вчерашнее закрытие составило 76.80, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RFFC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ALPS Active Equity Opportunity ETF?

ALPS Active Equity Opportunity ETF в настоящее время оценивается в 76.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.70% и USD. Отслеживайте движения RFFC на графике в реальном времени.

Как купить акции RFFC?

Вы можете купить акции ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) по текущей цене 76.70. Ордера обычно размещаются около 76.70 или 77.00, тогда как 5 и -0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RFFC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RFFC?

Инвестирование в ALPS Active Equity Opportunity ETF предполагает учет годового диапазона 62.51 - 76.96 и текущей цены 76.70. Многие сравнивают 1.50% и 8.98% перед размещением ордеров на 76.70 или 77.00. Изучайте ежедневные изменения цены RFFC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ALPS Active Equity Opportunity ETF?

Самая высокая цена ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) за последний год составила 76.96. Акции заметно колебались в пределах 62.51 - 76.96, сравнение с 76.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ALPS Active Equity Opportunity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ALPS Active Equity Opportunity ETF?

Самая низкая цена ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) за год составила 62.51. Сравнение с текущими 76.70 и 62.51 - 76.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RFFC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RFFC?

В прошлом ALPS Active Equity Opportunity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 76.80 и 22.70% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
76.70 76.96
Годовой диапазон
62.51 76.96
Предыдущее закрытие
76.80
Open
76.96
Bid
76.70
Ask
77.00
Low
76.70
High
76.96
Объем
5
Дневное изменение
-0.13%
Месячное изменение
1.50%
6-месячное изменение
8.98%
Годовое изменение
22.70%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%