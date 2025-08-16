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RFFC: ALPS Active Equity Opportunity ETF

76.70 USD 0.10 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RFFC汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点76.70和高点76.96进行交易。

关注ALPS Active Equity Opportunity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RFFC新闻

常见问题解答

RFFC股票今天的价格是多少？

ALPS Active Equity Opportunity ETF股票今天的定价为76.70。它在76.70 - 76.96范围内交易，昨天的收盘价为76.80，交易量达到5。RFFC的实时价格图表显示了这些更新。

ALPS Active Equity Opportunity ETF股票是否支付股息？

ALPS Active Equity Opportunity ETF目前的价值为76.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.70%和USD。实时查看图表以跟踪RFFC走势。

如何购买RFFC股票？

您可以以76.70的当前价格购买ALPS Active Equity Opportunity ETF股票。订单通常设置在76.70或77.00附近，而5和-0.34%显示市场活动。立即关注RFFC的实时图表更新。

如何投资RFFC股票？

投资ALPS Active Equity Opportunity ETF需要考虑年度范围62.51 - 76.96和当前价格76.70。许多人在以76.70或77.00下订单之前，会比较1.50%和。实时查看RFFC价格图表，了解每日变化。

ALPS Active Equity Opportunity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ALPS Active Equity Opportunity ETF的最高价格是76.96。在62.51 - 76.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ALPS Active Equity Opportunity ETF的绩效。

ALPS Active Equity Opportunity ETF股票的最低价格是多少？

ALPS Active Equity Opportunity ETF（RFFC）的最低价格为62.51。将其与当前的76.70和62.51 - 76.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RFFC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RFFC股票是什么时候拆分的？

ALPS Active Equity Opportunity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、76.80和22.70%中可见。

日范围
76.70 76.96
年范围
62.51 76.96
前一天收盘价
76.80
开盘价
76.96
卖价
76.70
买价
77.00
最低价
76.70
最高价
76.96
交易量
5
日变化
-0.13%
月变化
1.50%
6个月变化
8.98%
年变化
22.70%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%