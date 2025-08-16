RFFC: ALPS Active Equity Opportunity ETF
今日RFFC汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点76.70和高点76.96进行交易。
关注ALPS Active Equity Opportunity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
RFFC股票今天的价格是多少？
ALPS Active Equity Opportunity ETF股票今天的定价为76.70。它在76.70 - 76.96范围内交易，昨天的收盘价为76.80，交易量达到5。RFFC的实时价格图表显示了这些更新。
ALPS Active Equity Opportunity ETF股票是否支付股息？
ALPS Active Equity Opportunity ETF目前的价值为76.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.70%和USD。实时查看图表以跟踪RFFC走势。
如何购买RFFC股票？
您可以以76.70的当前价格购买ALPS Active Equity Opportunity ETF股票。订单通常设置在76.70或77.00附近，而5和-0.34%显示市场活动。立即关注RFFC的实时图表更新。
如何投资RFFC股票？
投资ALPS Active Equity Opportunity ETF需要考虑年度范围62.51 - 76.96和当前价格76.70。许多人在以76.70或77.00下订单之前，会比较1.50%和。实时查看RFFC价格图表，了解每日变化。
ALPS Active Equity Opportunity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ALPS Active Equity Opportunity ETF的最高价格是76.96。在62.51 - 76.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ALPS Active Equity Opportunity ETF的绩效。
ALPS Active Equity Opportunity ETF股票的最低价格是多少？
ALPS Active Equity Opportunity ETF（RFFC）的最低价格为62.51。将其与当前的76.70和62.51 - 76.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RFFC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RFFC股票是什么时候拆分的？
ALPS Active Equity Opportunity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、76.80和22.70%中可见。
- 前一天收盘价
- 76.80
- 开盘价
- 76.96
- 卖价
- 76.70
- 买价
- 77.00
- 最低价
- 76.70
- 最高价
- 76.96
- 交易量
- 5
- 日变化
- -0.13%
- 月变化
- 1.50%
- 6个月变化
- 8.98%
- 年变化
- 22.70%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%