- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RFDA: RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF
Курс RFDA за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 73.05, а максимальная — 73.13.
Следите за динамикой RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RFDA
- Asset Allocation Outlook Q3 2026: Staying Pro-Risk In A Broadening AI Cycle
- Q2 Recap: Historic Rebound Amid Balanced Risks
- July Market Digest
- Midyear Equity Outlook: Earnings Strength Fuels Optimism
- Large Caps - Big Opportunity
- Q1 2026 Dividend Check-In: Highest Quarterly Hike Percentage Since 2019
- Capital Markets Outlook Q4 2025: Kicking The Can Down The Tightrope
- Equity Outlook: From Caution To Complacency?
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RFDA сегодня?
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) сегодня оценивается на уровне 73.06. Инструмент торгуется в пределах 73.05 - 73.13, вчерашнее закрытие составило 72.94, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RFDA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF?
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF в настоящее время оценивается в 73.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.64% и USD. Отслеживайте движения RFDA на графике в реальном времени.
Как купить акции RFDA?
Вы можете купить акции RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) по текущей цене 73.06. Ордера обычно размещаются около 73.06 или 73.36, тогда как 33 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RFDA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RFDA?
Инвестирование в RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF предполагает учет годового диапазона 60.56 - 73.15 и текущей цены 73.06. Многие сравнивают 1.22% и 14.68% перед размещением ордеров на 73.06 или 73.36. Изучайте ежедневные изменения цены RFDA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF?
Самая высокая цена RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) за последний год составила 73.15. Акции заметно колебались в пределах 60.56 - 73.15, сравнение с 72.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF?
Самая низкая цена RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) за год составила 60.56. Сравнение с текущими 73.06 и 60.56 - 73.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RFDA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RFDA?
В прошлом RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 72.94 и 20.64% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 72.94
- Open
- 73.13
- Bid
- 73.06
- Ask
- 73.36
- Low
- 73.05
- High
- 73.13
- Объем
- 33
- Дневное изменение
- 0.16%
- Месячное изменение
- 1.22%
- 6-месячное изменение
- 14.68%
- Годовое изменение
- 20.64%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%