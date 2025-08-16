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RFDA: RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

73.06 USD 0.12 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RFDA за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 73.05, а максимальная — 73.13.

Следите за динамикой RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RFDA сегодня?

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) сегодня оценивается на уровне 73.06. Инструмент торгуется в пределах 73.05 - 73.13, вчерашнее закрытие составило 72.94, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RFDA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF?

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF в настоящее время оценивается в 73.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.64% и USD. Отслеживайте движения RFDA на графике в реальном времени.

Как купить акции RFDA?

Вы можете купить акции RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) по текущей цене 73.06. Ордера обычно размещаются около 73.06 или 73.36, тогда как 33 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RFDA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RFDA?

Инвестирование в RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF предполагает учет годового диапазона 60.56 - 73.15 и текущей цены 73.06. Многие сравнивают 1.22% и 14.68% перед размещением ордеров на 73.06 или 73.36. Изучайте ежедневные изменения цены RFDA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF?

Самая высокая цена RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) за последний год составила 73.15. Акции заметно колебались в пределах 60.56 - 73.15, сравнение с 72.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF?

Самая низкая цена RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) за год составила 60.56. Сравнение с текущими 73.06 и 60.56 - 73.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RFDA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RFDA?

В прошлом RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 72.94 и 20.64% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
73.05 73.13
Годовой диапазон
60.56 73.15
Предыдущее закрытие
72.94
Open
73.13
Bid
73.06
Ask
73.36
Low
73.05
High
73.13
Объем
33
Дневное изменение
0.16%
Месячное изменение
1.22%
6-месячное изменение
14.68%
Годовое изменение
20.64%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%