RFDA: RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF
今日RFDA汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点73.22和高点73.30进行交易。
关注RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
RFDA股票今天的价格是多少？
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF股票今天的定价为73.30。它在73.22 - 73.30范围内交易，昨天的收盘价为73.06，交易量达到33。RFDA的实时价格图表显示了这些更新。
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF股票是否支付股息？
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF目前的价值为73.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.04%和USD。实时查看图表以跟踪RFDA走势。
如何购买RFDA股票？
您可以以73.30的当前价格购买RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF股票。订单通常设置在73.30或73.60附近，而33和0.08%显示市场活动。立即关注RFDA的实时图表更新。
如何投资RFDA股票？
投资RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF需要考虑年度范围60.56 - 73.30和当前价格73.30。许多人在以73.30或73.60下订单之前，会比较1.55%和。实时查看RFDA价格图表，了解每日变化。
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF的最高价格是73.30。在60.56 - 73.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF的绩效。
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF股票的最低价格是多少？
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF（RFDA）的最低价格为60.56。将其与当前的73.30和60.56 - 73.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RFDA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RFDA股票是什么时候拆分的？
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、73.06和21.04%中可见。
- 前一天收盘价
- 73.06
- 开盘价
- 73.24
- 卖价
- 73.30
- 买价
- 73.60
- 最低价
- 73.22
- 最高价
- 73.30
- 交易量
- 33
- 日变化
- 0.33%
- 月变化
- 1.55%
- 6个月变化
- 15.05%
- 年变化
- 21.04%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%