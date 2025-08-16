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RFDA: RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

73.30 USD 0.24 (0.33%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RFDA汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点73.22和高点73.30进行交易。

关注RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RFDA新闻

常见问题解答

RFDA股票今天的价格是多少？

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF股票今天的定价为73.30。它在73.22 - 73.30范围内交易，昨天的收盘价为73.06，交易量达到33。RFDA的实时价格图表显示了这些更新。

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF股票是否支付股息？

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF目前的价值为73.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.04%和USD。实时查看图表以跟踪RFDA走势。

如何购买RFDA股票？

您可以以73.30的当前价格购买RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF股票。订单通常设置在73.30或73.60附近，而33和0.08%显示市场活动。立即关注RFDA的实时图表更新。

如何投资RFDA股票？

投资RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF需要考虑年度范围60.56 - 73.30和当前价格73.30。许多人在以73.30或73.60下订单之前，会比较1.55%和。实时查看RFDA价格图表，了解每日变化。

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF的最高价格是73.30。在60.56 - 73.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF的绩效。

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF股票的最低价格是多少？

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF（RFDA）的最低价格为60.56。将其与当前的73.30和60.56 - 73.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RFDA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RFDA股票是什么时候拆分的？

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、73.06和21.04%中可见。

日范围
73.22 73.30
年范围
60.56 73.30
前一天收盘价
73.06
开盘价
73.24
卖价
73.30
买价
73.60
最低价
73.22
最高价
73.30
交易量
33
日变化
0.33%
月变化
1.55%
6个月变化
15.05%
年变化
21.04%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%