КотировкиРазделы
Валюты / REW
Назад в Рынок акций США

REW: ProShares UltraShort Technology

11.54 USD 0.22 (1.94%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс REW за сегодня изменился на 1.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.24, а максимальная — 11.54.

Следите за динамикой ProShares UltraShort Technology. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций REW сегодня?

ProShares UltraShort Technology (REW) сегодня оценивается на уровне 11.54. Инструмент торгуется в пределах 11.24 - 11.54, вчерашнее закрытие составило 11.32, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике REW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort Technology?

ProShares UltraShort Technology в настоящее время оценивается в 11.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.00% и USD. Отслеживайте движения REW на графике в реальном времени.

Как купить акции REW?

Вы можете купить акции ProShares UltraShort Technology (REW) по текущей цене 11.54. Ордера обычно размещаются около 11.54 или 11.84, тогда как 19 и 1.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения REW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции REW?

Инвестирование в ProShares UltraShort Technology предполагает учет годового диапазона 6.29 - 14.56 и текущей цены 11.54. Многие сравнивают -13.43% и -4.23% перед размещением ордеров на 11.54 или 11.84. Изучайте ежедневные изменения цены REW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort Technology?

Самая высокая цена ProShares UltraShort Technology (REW) за последний год составила 14.56. Акции заметно колебались в пределах 6.29 - 14.56, сравнение с 11.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort Technology на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort Technology?

Самая низкая цена ProShares UltraShort Technology (REW) за год составила 6.29. Сравнение с текущими 11.54 и 6.29 - 14.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения REW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций REW?

В прошлом ProShares UltraShort Technology проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.32 и 0.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.24 11.54
Годовой диапазон
6.29 14.56
Предыдущее закрытие
11.32
Open
11.38
Bid
11.54
Ask
11.84
Low
11.24
High
11.54
Объем
19
Дневное изменение
1.94%
Месячное изменение
-13.43%
6-месячное изменение
-4.23%
Годовое изменение
0.00%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%