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REW: ProShares UltraShort Technology
Курс REW за сегодня изменился на 1.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.24, а максимальная — 11.54.
Следите за динамикой ProShares UltraShort Technology. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций REW сегодня?
ProShares UltraShort Technology (REW) сегодня оценивается на уровне 11.54. Инструмент торгуется в пределах 11.24 - 11.54, вчерашнее закрытие составило 11.32, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике REW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort Technology?
ProShares UltraShort Technology в настоящее время оценивается в 11.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.00% и USD. Отслеживайте движения REW на графике в реальном времени.
Как купить акции REW?
Вы можете купить акции ProShares UltraShort Technology (REW) по текущей цене 11.54. Ордера обычно размещаются около 11.54 или 11.84, тогда как 19 и 1.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения REW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции REW?
Инвестирование в ProShares UltraShort Technology предполагает учет годового диапазона 6.29 - 14.56 и текущей цены 11.54. Многие сравнивают -13.43% и -4.23% перед размещением ордеров на 11.54 или 11.84. Изучайте ежедневные изменения цены REW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort Technology?
Самая высокая цена ProShares UltraShort Technology (REW) за последний год составила 14.56. Акции заметно колебались в пределах 6.29 - 14.56, сравнение с 11.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort Technology на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort Technology?
Самая низкая цена ProShares UltraShort Technology (REW) за год составила 6.29. Сравнение с текущими 11.54 и 6.29 - 14.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения REW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций REW?
В прошлом ProShares UltraShort Technology проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.32 и 0.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 11.32
- Open
- 11.38
- Bid
- 11.54
- Ask
- 11.84
- Low
- 11.24
- High
- 11.54
- Объем
- 19
- Дневное изменение
- 1.94%
- Месячное изменение
- -13.43%
- 6-месячное изменение
- -4.23%
- Годовое изменение
- 0.00%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%