REW股票今天的价格是多少？ ProShares UltraShort Technology股票今天的定价为11.63。它在11.42 - 11.63范围内交易，昨天的收盘价为11.54，交易量达到20。REW的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares UltraShort Technology股票是否支付股息？ ProShares UltraShort Technology目前的价值为11.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.78%和USD。实时查看图表以跟踪REW走势。

如何购买REW股票？ 您可以以11.63的当前价格购买ProShares UltraShort Technology股票。订单通常设置在11.63或11.93附近，而20和1.48%显示市场活动。立即关注REW的实时图表更新。

如何投资REW股票？ 投资ProShares UltraShort Technology需要考虑年度范围6.29 - 14.56和当前价格11.63。许多人在以11.63或11.93下订单之前，会比较-12.75%和。实时查看REW价格图表，了解每日变化。

ProShares UltraShort Technology股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ProShares UltraShort Technology的最高价格是14.56。在6.29 - 14.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares UltraShort Technology的绩效。

ProShares UltraShort Technology股票的最低价格是多少？ ProShares UltraShort Technology（REW）的最低价格为6.29。将其与当前的11.63和6.29 - 14.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看REW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。