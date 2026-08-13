REW: ProShares UltraShort Technology
今日REW汇率已更改0.78%。当日，交易品种以低点11.42和高点11.63进行交易。
关注ProShares UltraShort Technology动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
REW股票今天的价格是多少？
ProShares UltraShort Technology股票今天的定价为11.63。它在11.42 - 11.63范围内交易，昨天的收盘价为11.54，交易量达到20。REW的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares UltraShort Technology股票是否支付股息？
ProShares UltraShort Technology目前的价值为11.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.78%和USD。实时查看图表以跟踪REW走势。
如何购买REW股票？
您可以以11.63的当前价格购买ProShares UltraShort Technology股票。订单通常设置在11.63或11.93附近，而20和1.48%显示市场活动。立即关注REW的实时图表更新。
如何投资REW股票？
投资ProShares UltraShort Technology需要考虑年度范围6.29 - 14.56和当前价格11.63。许多人在以11.63或11.93下订单之前，会比较-12.75%和。实时查看REW价格图表，了解每日变化。
ProShares UltraShort Technology股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares UltraShort Technology的最高价格是14.56。在6.29 - 14.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares UltraShort Technology的绩效。
ProShares UltraShort Technology股票的最低价格是多少？
ProShares UltraShort Technology（REW）的最低价格为6.29。将其与当前的11.63和6.29 - 14.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看REW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
REW股票是什么时候拆分的？
ProShares UltraShort Technology历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.54和0.78%中可见。
- 前一天收盘价
- 11.54
- 开盘价
- 11.46
- 卖价
- 11.63
- 买价
- 11.93
- 最低价
- 11.42
- 最高价
- 11.63
- 交易量
- 20
- 日变化
- 0.78%
- 月变化
- -12.75%
- 6个月变化
- -3.49%
- 年变化
- 0.78%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%