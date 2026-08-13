报价部分
货币 / REW
回到股票

REW: ProShares UltraShort Technology

11.63 USD 0.09 (0.78%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日REW汇率已更改0.78%。当日，交易品种以低点11.42和高点11.63进行交易。

关注ProShares UltraShort Technology动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

REW股票今天的价格是多少？

ProShares UltraShort Technology股票今天的定价为11.63。它在11.42 - 11.63范围内交易，昨天的收盘价为11.54，交易量达到20。REW的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares UltraShort Technology股票是否支付股息？

ProShares UltraShort Technology目前的价值为11.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.78%和USD。实时查看图表以跟踪REW走势。

如何购买REW股票？

您可以以11.63的当前价格购买ProShares UltraShort Technology股票。订单通常设置在11.63或11.93附近，而20和1.48%显示市场活动。立即关注REW的实时图表更新。

如何投资REW股票？

投资ProShares UltraShort Technology需要考虑年度范围6.29 - 14.56和当前价格11.63。许多人在以11.63或11.93下订单之前，会比较-12.75%和。实时查看REW价格图表，了解每日变化。

ProShares UltraShort Technology股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares UltraShort Technology的最高价格是14.56。在6.29 - 14.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares UltraShort Technology的绩效。

ProShares UltraShort Technology股票的最低价格是多少？

ProShares UltraShort Technology（REW）的最低价格为6.29。将其与当前的11.63和6.29 - 14.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看REW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

REW股票是什么时候拆分的？

ProShares UltraShort Technology历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.54和0.78%中可见。

日范围
11.42 11.63
年范围
6.29 14.56
前一天收盘价
11.54
开盘价
11.46
卖价
11.63
买价
11.93
最低价
11.42
最高价
11.63
交易量
20
日变化
0.78%
月变化
-12.75%
6个月变化
-3.49%
年变化
0.78%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%