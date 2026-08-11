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RESM: Columbia Research Enhanced Small Cap ETF
Курс RESM за сегодня изменился на 2.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.60, а максимальная — 24.60.
Следите за динамикой Columbia Research Enhanced Small Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RESM сегодня?
Columbia Research Enhanced Small Cap ETF (RESM) сегодня оценивается на уровне 24.60. Инструмент торгуется в пределах 24.60 - 24.60, вчерашнее закрытие составило 24.05, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RESM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Columbia Research Enhanced Small Cap ETF?
Columbia Research Enhanced Small Cap ETF в настоящее время оценивается в 24.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.94% и USD. Отслеживайте движения RESM на графике в реальном времени.
Как купить акции RESM?
Вы можете купить акции Columbia Research Enhanced Small Cap ETF (RESM) по текущей цене 24.60. Ордера обычно размещаются около 24.60 или 24.90, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RESM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RESM?
Инвестирование в Columbia Research Enhanced Small Cap ETF предполагает учет годового диапазона 19.69 - 24.60 и текущей цены 24.60. Многие сравнивают 0.00% и 14.47% перед размещением ордеров на 24.60 или 24.90. Изучайте ежедневные изменения цены RESM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Columbia Research Enhanced Small Cap ETF?
Самая высокая цена Columbia Research Enhanced Small Cap ETF (RESM) за последний год составила 24.60. Акции заметно колебались в пределах 19.69 - 24.60, сравнение с 24.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Columbia Research Enhanced Small Cap ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Columbia Research Enhanced Small Cap ETF?
Самая низкая цена Columbia Research Enhanced Small Cap ETF (RESM) за год составила 19.69. Сравнение с текущими 24.60 и 19.69 - 24.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RESM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RESM?
В прошлом Columbia Research Enhanced Small Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.05 и 20.94% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.05
- Open
- 24.60
- Bid
- 24.60
- Ask
- 24.90
- Low
- 24.60
- High
- 24.60
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 2.29%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 14.47%
- Годовое изменение
- 20.94%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%