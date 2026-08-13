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RESM: Columbia Research Enhanced Small Cap ETF

24.60 USD 0.55 (2.29%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RESM汇率已更改2.29%。当日，交易品种以低点24.60和高点24.60进行交易。

关注Columbia Research Enhanced Small Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RESM股票今天的价格是多少？

Columbia Research Enhanced Small Cap ETF股票今天的定价为24.60。它在24.60 - 24.60范围内交易，昨天的收盘价为24.05，交易量达到1。RESM的实时价格图表显示了这些更新。

Columbia Research Enhanced Small Cap ETF股票是否支付股息？

Columbia Research Enhanced Small Cap ETF目前的价值为24.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.94%和USD。实时查看图表以跟踪RESM走势。

如何购买RESM股票？

您可以以24.60的当前价格购买Columbia Research Enhanced Small Cap ETF股票。订单通常设置在24.60或24.90附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注RESM的实时图表更新。

如何投资RESM股票？

投资Columbia Research Enhanced Small Cap ETF需要考虑年度范围19.69 - 24.60和当前价格24.60。许多人在以24.60或24.90下订单之前，会比较0.00%和。实时查看RESM价格图表，了解每日变化。

Columbia Research Enhanced Small Cap ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Columbia Research Enhanced Small Cap ETF的最高价格是24.60。在19.69 - 24.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Columbia Research Enhanced Small Cap ETF的绩效。

Columbia Research Enhanced Small Cap ETF股票的最低价格是多少？

Columbia Research Enhanced Small Cap ETF（RESM）的最低价格为19.69。将其与当前的24.60和19.69 - 24.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RESM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RESM股票是什么时候拆分的？

Columbia Research Enhanced Small Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.05和20.94%中可见。

日范围
24.60 24.60
年范围
19.69 24.60
前一天收盘价
24.05
开盘价
24.60
卖价
24.60
买价
24.90
最低价
24.60
最高价
24.60
交易量
1
日变化
2.29%
月变化
0.00%
6个月变化
14.47%
年变化
20.94%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%