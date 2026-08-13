RESM股票今天的价格是多少？ Columbia Research Enhanced Small Cap ETF股票今天的定价为24.60。它在24.60 - 24.60范围内交易，昨天的收盘价为24.05，交易量达到1。RESM的实时价格图表显示了这些更新。

Columbia Research Enhanced Small Cap ETF股票是否支付股息？ Columbia Research Enhanced Small Cap ETF目前的价值为24.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.94%和USD。实时查看图表以跟踪RESM走势。

如何购买RESM股票？ 您可以以24.60的当前价格购买Columbia Research Enhanced Small Cap ETF股票。订单通常设置在24.60或24.90附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注RESM的实时图表更新。

如何投资RESM股票？ 投资Columbia Research Enhanced Small Cap ETF需要考虑年度范围19.69 - 24.60和当前价格24.60。许多人在以24.60或24.90下订单之前，会比较0.00%和。实时查看RESM价格图表，了解每日变化。

Columbia Research Enhanced Small Cap ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Columbia Research Enhanced Small Cap ETF的最高价格是24.60。在19.69 - 24.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Columbia Research Enhanced Small Cap ETF的绩效。

Columbia Research Enhanced Small Cap ETF股票的最低价格是多少？ Columbia Research Enhanced Small Cap ETF（RESM）的最低价格为19.69。将其与当前的24.60和19.69 - 24.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RESM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。