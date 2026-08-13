RESM: Columbia Research Enhanced Small Cap ETF
今日RESM汇率已更改2.29%。当日，交易品种以低点24.60和高点24.60进行交易。
关注Columbia Research Enhanced Small Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
RESM股票今天的价格是多少？
Columbia Research Enhanced Small Cap ETF股票今天的定价为24.60。它在24.60 - 24.60范围内交易，昨天的收盘价为24.05，交易量达到1。RESM的实时价格图表显示了这些更新。
Columbia Research Enhanced Small Cap ETF股票是否支付股息？
Columbia Research Enhanced Small Cap ETF目前的价值为24.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.94%和USD。实时查看图表以跟踪RESM走势。
如何购买RESM股票？
您可以以24.60的当前价格购买Columbia Research Enhanced Small Cap ETF股票。订单通常设置在24.60或24.90附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注RESM的实时图表更新。
如何投资RESM股票？
投资Columbia Research Enhanced Small Cap ETF需要考虑年度范围19.69 - 24.60和当前价格24.60。许多人在以24.60或24.90下订单之前，会比较0.00%和。实时查看RESM价格图表，了解每日变化。
Columbia Research Enhanced Small Cap ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Columbia Research Enhanced Small Cap ETF的最高价格是24.60。在19.69 - 24.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Columbia Research Enhanced Small Cap ETF的绩效。
Columbia Research Enhanced Small Cap ETF股票的最低价格是多少？
Columbia Research Enhanced Small Cap ETF（RESM）的最低价格为19.69。将其与当前的24.60和19.69 - 24.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RESM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RESM股票是什么时候拆分的？
Columbia Research Enhanced Small Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.05和20.94%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.05
- 开盘价
- 24.60
- 卖价
- 24.60
- 买价
- 24.90
- 最低价
- 24.60
- 最高价
- 24.60
- 交易量
- 1
- 日变化
- 2.29%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- 14.47%
- 年变化
- 20.94%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%