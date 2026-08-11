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RENX: RenX Enterprises Corp
Курс RENX за сегодня изменился на -2.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.87, а максимальная — 2.00.
Следите за динамикой RenX Enterprises Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- H1
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RENX сегодня?
RenX Enterprises Corp (RENX) сегодня оценивается на уровне 1.91. Инструмент торгуется в пределах 1.87 - 2.00, вчерашнее закрытие составило 1.95, а торговый объем достиг 45. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RENX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям RenX Enterprises Corp?
RenX Enterprises Corp в настоящее время оценивается в 1.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 730.43% и USD. Отслеживайте движения RENX на графике в реальном времени.
Как купить акции RENX?
Вы можете купить акции RenX Enterprises Corp (RENX) по текущей цене 1.91. Ордера обычно размещаются около 1.91 или 2.21, тогда как 45 и 0.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RENX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RENX?
Инвестирование в RenX Enterprises Corp предполагает учет годового диапазона 0.09 - 3.48 и текущей цены 1.91. Многие сравнивают -1.04% и 1358.02% перед размещением ордеров на 1.91 или 2.21. Изучайте ежедневные изменения цены RENX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции RenX Enterprises Corp?
Самая высокая цена RenX Enterprises Corp (RENX) за последний год составила 3.48. Акции заметно колебались в пределах 0.09 - 3.48, сравнение с 1.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику RenX Enterprises Corp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции RenX Enterprises Corp?
Самая низкая цена RenX Enterprises Corp (RENX) за год составила 0.09. Сравнение с текущими 1.91 и 0.09 - 3.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RENX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RENX?
В прошлом RenX Enterprises Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.95 и 730.43% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.95
- Open
- 1.90
- Bid
- 1.91
- Ask
- 2.21
- Low
- 1.87
- High
- 2.00
- Объем
- 45
- Дневное изменение
- -2.05%
- Месячное изменение
- -1.04%
- 6-месячное изменение
- 1358.02%
- Годовое изменение
- 730.43%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%