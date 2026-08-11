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RENX: RenX Enterprises Corp

1.91 USD 0.04 (2.05%)
Сектор: Недвижимость Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RENX за сегодня изменился на -2.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.87, а максимальная — 2.00.

Следите за динамикой RenX Enterprises Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RENX сегодня?

RenX Enterprises Corp (RENX) сегодня оценивается на уровне 1.91. Инструмент торгуется в пределах 1.87 - 2.00, вчерашнее закрытие составило 1.95, а торговый объем достиг 45. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RENX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям RenX Enterprises Corp?

RenX Enterprises Corp в настоящее время оценивается в 1.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 730.43% и USD. Отслеживайте движения RENX на графике в реальном времени.

Как купить акции RENX?

Вы можете купить акции RenX Enterprises Corp (RENX) по текущей цене 1.91. Ордера обычно размещаются около 1.91 или 2.21, тогда как 45 и 0.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RENX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RENX?

Инвестирование в RenX Enterprises Corp предполагает учет годового диапазона 0.09 - 3.48 и текущей цены 1.91. Многие сравнивают -1.04% и 1358.02% перед размещением ордеров на 1.91 или 2.21. Изучайте ежедневные изменения цены RENX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции RenX Enterprises Corp?

Самая высокая цена RenX Enterprises Corp (RENX) за последний год составила 3.48. Акции заметно колебались в пределах 0.09 - 3.48, сравнение с 1.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику RenX Enterprises Corp на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции RenX Enterprises Corp?

Самая низкая цена RenX Enterprises Corp (RENX) за год составила 0.09. Сравнение с текущими 1.91 и 0.09 - 3.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RENX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RENX?

В прошлом RenX Enterprises Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.95 и 730.43% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.87 2.00
Годовой диапазон
0.09 3.48
Предыдущее закрытие
1.95
Open
1.90
Bid
1.91
Ask
2.21
Low
1.87
High
2.00
Объем
45
Дневное изменение
-2.05%
Месячное изменение
-1.04%
6-месячное изменение
1358.02%
Годовое изменение
730.43%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%