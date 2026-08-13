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RENX: RenX Enterprises Corp

1.97 USD 0.06 (3.14%)
版块: 房地产 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RENX汇率已更改3.14%。当日，交易品种以低点1.96和高点2.07进行交易。

关注RenX Enterprises Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

RENX股票今天的价格是多少？

RenX Enterprises Corp股票今天的定价为1.97。它在1.96 - 2.07范围内交易，昨天的收盘价为1.91，交易量达到33。RENX的实时价格图表显示了这些更新。

RenX Enterprises Corp股票是否支付股息？

RenX Enterprises Corp目前的价值为1.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注756.52%和USD。实时查看图表以跟踪RENX走势。

如何购买RENX股票？

您可以以1.97的当前价格购买RenX Enterprises Corp股票。订单通常设置在1.97或2.27附近，而33和-1.01%显示市场活动。立即关注RENX的实时图表更新。

如何投资RENX股票？

投资RenX Enterprises Corp需要考虑年度范围0.09 - 3.48和当前价格1.97。许多人在以1.97或2.27下订单之前，会比较2.07%和。实时查看RENX价格图表，了解每日变化。

RenX Enterprises Corp股票的最高价格是多少？

在过去一年中，RenX Enterprises Corp的最高价格是3.48。在0.09 - 3.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪RenX Enterprises Corp的绩效。

RenX Enterprises Corp股票的最低价格是多少？

RenX Enterprises Corp（RENX）的最低价格为0.09。将其与当前的1.97和0.09 - 3.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RENX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RENX股票是什么时候拆分的？

RenX Enterprises Corp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.91和756.52%中可见。

日范围
1.96 2.07
年范围
0.09 3.48
前一天收盘价
1.91
开盘价
1.99
卖价
1.97
买价
2.27
最低价
1.96
最高价
2.07
交易量
33
日变化
3.14%
月变化
2.07%
6个月变化
1403.82%
年变化
756.52%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%