RENX股票今天的价格是多少？ RenX Enterprises Corp股票今天的定价为1.97。它在1.96 - 2.07范围内交易，昨天的收盘价为1.91，交易量达到33。RENX的实时价格图表显示了这些更新。

RenX Enterprises Corp股票是否支付股息？ RenX Enterprises Corp目前的价值为1.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注756.52%和USD。实时查看图表以跟踪RENX走势。

如何购买RENX股票？ 您可以以1.97的当前价格购买RenX Enterprises Corp股票。订单通常设置在1.97或2.27附近，而33和-1.01%显示市场活动。立即关注RENX的实时图表更新。

如何投资RENX股票？ 投资RenX Enterprises Corp需要考虑年度范围0.09 - 3.48和当前价格1.97。许多人在以1.97或2.27下订单之前，会比较2.07%和。实时查看RENX价格图表，了解每日变化。

RenX Enterprises Corp股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，RenX Enterprises Corp的最高价格是3.48。在0.09 - 3.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪RenX Enterprises Corp的绩效。

RenX Enterprises Corp股票的最低价格是多少？ RenX Enterprises Corp（RENX）的最低价格为0.09。将其与当前的1.97和0.09 - 3.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RENX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。