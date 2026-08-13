RENX: RenX Enterprises Corp
今日RENX汇率已更改3.14%。当日，交易品种以低点1.96和高点2.07进行交易。
关注RenX Enterprises Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
RENX股票今天的价格是多少？
RenX Enterprises Corp股票今天的定价为1.97。它在1.96 - 2.07范围内交易，昨天的收盘价为1.91，交易量达到33。RENX的实时价格图表显示了这些更新。
RenX Enterprises Corp股票是否支付股息？
RenX Enterprises Corp目前的价值为1.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注756.52%和USD。实时查看图表以跟踪RENX走势。
如何购买RENX股票？
您可以以1.97的当前价格购买RenX Enterprises Corp股票。订单通常设置在1.97或2.27附近，而33和-1.01%显示市场活动。立即关注RENX的实时图表更新。
如何投资RENX股票？
投资RenX Enterprises Corp需要考虑年度范围0.09 - 3.48和当前价格1.97。许多人在以1.97或2.27下订单之前，会比较2.07%和。实时查看RENX价格图表，了解每日变化。
RenX Enterprises Corp股票的最高价格是多少？
在过去一年中，RenX Enterprises Corp的最高价格是3.48。在0.09 - 3.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪RenX Enterprises Corp的绩效。
RenX Enterprises Corp股票的最低价格是多少？
RenX Enterprises Corp（RENX）的最低价格为0.09。将其与当前的1.97和0.09 - 3.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RENX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RENX股票是什么时候拆分的？
RenX Enterprises Corp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.91和756.52%中可见。
- 前一天收盘价
- 1.91
- 开盘价
- 1.99
- 卖价
- 1.97
- 买价
- 2.27
- 最低价
- 1.96
- 最高价
- 2.07
- 交易量
- 33
- 日变化
- 3.14%
- 月变化
- 2.07%
- 6个月变化
- 1403.82%
- 年变化
- 756.52%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%