- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
REK: ProShares Short Real Estate
Курс REK за сегодня изменился на 1.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.55, а максимальная — 15.64.
Следите за динамикой ProShares Short Real Estate. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости REK
- Weekly Market Pulse: The Forgotten Asset
- ETFs to Play as U.S. Inflation Pressures Intensify
- Weekly Market Pulse: The Real Deal
- How to Play Rising Treasury Yields With ETFs
- REITs At New Highs: Early Expansion, Not The End Of The Cycle
- Is Your Portfolio Too Tech-Heavy?
- Renewed Potential For Real Estate Investors In 2026
- 2026 Economic And Market Outlook
- Whale's Tracking - Deepening Rift
- REIT Market Perspectives - December 2025
- REIT Earnings Preview: Here's What We're Watching
- Rally In The Dark
- U.S. Real Estate Sector Report - Fall 2025
- Why U.S. REITs May Shine In A Rate-Cutting Environment
- Echoes Of Earlier Easing
- A Dovish Turn, A Hawkish Shadow
- The State Of REITs: September 2025 Edition
- Cool Enough For Cuts
- NYC Office Market Reality: Why Loan Maturities Matter Now
- Weekly Market Pulse: The Slowdown Continues
- Slacking Into A Rate Cut
- The Calm Before The Cut
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций REK сегодня?
ProShares Short Real Estate (REK) сегодня оценивается на уровне 15.61. Инструмент торгуется в пределах 15.55 - 15.64, вчерашнее закрытие составило 15.39, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике REK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Short Real Estate?
ProShares Short Real Estate в настоящее время оценивается в 15.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.36% и USD. Отслеживайте движения REK на графике в реальном времени.
Как купить акции REK?
Вы можете купить акции ProShares Short Real Estate (REK) по текущей цене 15.61. Ордера обычно размещаются около 15.61 или 15.91, тогда как 6 и 0.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения REK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции REK?
Инвестирование в ProShares Short Real Estate предполагает учет годового диапазона 14.89 - 17.62 и текущей цены 15.61. Многие сравнивают 1.50% и -2.62% перед размещением ордеров на 15.61 или 15.91. Изучайте ежедневные изменения цены REK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Short Real Estate?
Самая высокая цена ProShares Short Real Estate (REK) за последний год составила 17.62. Акции заметно колебались в пределах 14.89 - 17.62, сравнение с 15.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Short Real Estate на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Short Real Estate?
Самая низкая цена ProShares Short Real Estate (REK) за год составила 14.89. Сравнение с текущими 15.61 и 14.89 - 17.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения REK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций REK?
В прошлом ProShares Short Real Estate проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.39 и -7.36% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 15.39
- Open
- 15.55
- Bid
- 15.61
- Ask
- 15.91
- Low
- 15.55
- High
- 15.64
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 1.43%
- Месячное изменение
- 1.50%
- 6-месячное изменение
- -2.62%
- Годовое изменение
- -7.36%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%