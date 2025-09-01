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REK: ProShares Short Real Estate

15.61 USD 0.22 (1.43%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс REK за сегодня изменился на 1.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.55, а максимальная — 15.64.

Следите за динамикой ProShares Short Real Estate. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций REK сегодня?

ProShares Short Real Estate (REK) сегодня оценивается на уровне 15.61. Инструмент торгуется в пределах 15.55 - 15.64, вчерашнее закрытие составило 15.39, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике REK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Short Real Estate?

ProShares Short Real Estate в настоящее время оценивается в 15.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.36% и USD. Отслеживайте движения REK на графике в реальном времени.

Как купить акции REK?

Вы можете купить акции ProShares Short Real Estate (REK) по текущей цене 15.61. Ордера обычно размещаются около 15.61 или 15.91, тогда как 6 и 0.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения REK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции REK?

Инвестирование в ProShares Short Real Estate предполагает учет годового диапазона 14.89 - 17.62 и текущей цены 15.61. Многие сравнивают 1.50% и -2.62% перед размещением ордеров на 15.61 или 15.91. Изучайте ежедневные изменения цены REK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Short Real Estate?

Самая высокая цена ProShares Short Real Estate (REK) за последний год составила 17.62. Акции заметно колебались в пределах 14.89 - 17.62, сравнение с 15.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Short Real Estate на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Short Real Estate?

Самая низкая цена ProShares Short Real Estate (REK) за год составила 14.89. Сравнение с текущими 15.61 и 14.89 - 17.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения REK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций REK?

В прошлом ProShares Short Real Estate проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.39 и -7.36% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
15.55 15.64
Годовой диапазон
14.89 17.62
Предыдущее закрытие
15.39
Open
15.55
Bid
15.61
Ask
15.91
Low
15.55
High
15.64
Объем
6
Дневное изменение
1.43%
Месячное изменение
1.50%
6-месячное изменение
-2.62%
Годовое изменение
-7.36%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%