REK股票今天的价格是多少？ ProShares Short Real Estate股票今天的定价为15.68。它在15.65 - 15.68范围内交易，昨天的收盘价为15.61，交易量达到3。REK的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Short Real Estate股票是否支付股息？ ProShares Short Real Estate目前的价值为15.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.94%和USD。实时查看图表以跟踪REK走势。

如何购买REK股票？ 您可以以15.68的当前价格购买ProShares Short Real Estate股票。订单通常设置在15.68或15.98附近，而3和0.19%显示市场活动。立即关注REK的实时图表更新。

如何投资REK股票？ 投资ProShares Short Real Estate需要考虑年度范围14.89 - 17.62和当前价格15.68。许多人在以15.68或15.98下订单之前，会比较1.95%和。实时查看REK价格图表，了解每日变化。

ProShares Short Real Estate股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ProShares Short Real Estate的最高价格是17.62。在14.89 - 17.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Short Real Estate的绩效。

ProShares Short Real Estate股票的最低价格是多少？ ProShares Short Real Estate（REK）的最低价格为14.89。将其与当前的15.68和14.89 - 17.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看REK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。