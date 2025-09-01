REK: ProShares Short Real Estate
今日REK汇率已更改0.45%。当日，交易品种以低点15.65和高点15.68进行交易。
关注ProShares Short Real Estate动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
REK股票今天的价格是多少？
ProShares Short Real Estate股票今天的定价为15.68。它在15.65 - 15.68范围内交易，昨天的收盘价为15.61，交易量达到3。REK的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares Short Real Estate股票是否支付股息？
ProShares Short Real Estate目前的价值为15.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.94%和USD。实时查看图表以跟踪REK走势。
如何购买REK股票？
您可以以15.68的当前价格购买ProShares Short Real Estate股票。订单通常设置在15.68或15.98附近，而3和0.19%显示市场活动。立即关注REK的实时图表更新。
如何投资REK股票？
投资ProShares Short Real Estate需要考虑年度范围14.89 - 17.62和当前价格15.68。许多人在以15.68或15.98下订单之前，会比较1.95%和。实时查看REK价格图表，了解每日变化。
ProShares Short Real Estate股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares Short Real Estate的最高价格是17.62。在14.89 - 17.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Short Real Estate的绩效。
ProShares Short Real Estate股票的最低价格是多少？
ProShares Short Real Estate（REK）的最低价格为14.89。将其与当前的15.68和14.89 - 17.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看REK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
REK股票是什么时候拆分的？
ProShares Short Real Estate历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.61和-6.94%中可见。
- 前一天收盘价
- 15.61
- 开盘价
- 15.65
- 卖价
- 15.68
- 买价
- 15.98
- 最低价
- 15.65
- 最高价
- 15.68
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.45%
- 月变化
- 1.95%
- 6个月变化
- -2.18%
- 年变化
- -6.94%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%