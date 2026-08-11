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REFA: Columbia Research Enhanced International Equity ETF
Курс REFA за сегодня изменился на 2.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.1800, а максимальная — 22.2000.
Следите за динамикой Columbia Research Enhanced International Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций REFA сегодня?
Columbia Research Enhanced International Equity ETF (REFA) сегодня оценивается на уровне 22.2000. Инструмент торгуется в пределах 22.1800 - 22.2000, вчерашнее закрытие составило 21.6966, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике REFA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Columbia Research Enhanced International Equity ETF?
Columbia Research Enhanced International Equity ETF в настоящее время оценивается в 22.2000. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.61% и USD. Отслеживайте движения REFA на графике в реальном времени.
Как купить акции REFA?
Вы можете купить акции Columbia Research Enhanced International Equity ETF (REFA) по текущей цене 22.2000. Ордера обычно размещаются около 22.2000 или 22.2030, тогда как 6 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения REFA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции REFA?
Инвестирование в Columbia Research Enhanced International Equity ETF предполагает учет годового диапазона 20.3900 - 22.5170 и текущей цены 22.2000. Многие сравнивают 0.09% и 8.61% перед размещением ордеров на 22.2000 или 22.2030. Изучайте ежедневные изменения цены REFA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Columbia Research Enhanced International Equity ETF?
Самая высокая цена Columbia Research Enhanced International Equity ETF (REFA) за последний год составила 22.5170. Акции заметно колебались в пределах 20.3900 - 22.5170, сравнение с 21.6966 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Columbia Research Enhanced International Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Columbia Research Enhanced International Equity ETF?
Самая низкая цена Columbia Research Enhanced International Equity ETF (REFA) за год составила 20.3900. Сравнение с текущими 22.2000 и 20.3900 - 22.5170 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения REFA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций REFA?
В прошлом Columbia Research Enhanced International Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.6966 и 8.61% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.6966
- Open
- 22.1800
- Bid
- 22.2000
- Ask
- 22.2030
- Low
- 22.1800
- High
- 22.2000
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 2.32%
- Месячное изменение
- 0.09%
- 6-месячное изменение
- 8.61%
- Годовое изменение
- 8.61%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%