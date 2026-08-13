REFA: Columbia Research Enhanced International Equity ETF
今日REFA汇率已更改2.32%。当日，交易品种以低点22.1800和高点22.2000进行交易。
关注Columbia Research Enhanced International Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
REFA股票今天的价格是多少？
Columbia Research Enhanced International Equity ETF股票今天的定价为22.2000。它在22.1800 - 22.2000范围内交易，昨天的收盘价为21.6966，交易量达到6。REFA的实时价格图表显示了这些更新。
Columbia Research Enhanced International Equity ETF股票是否支付股息？
Columbia Research Enhanced International Equity ETF目前的价值为22.2000。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.61%和USD。实时查看图表以跟踪REFA走势。
如何购买REFA股票？
您可以以22.2000的当前价格购买Columbia Research Enhanced International Equity ETF股票。订单通常设置在22.2000或22.2030附近，而6和0.09%显示市场活动。立即关注REFA的实时图表更新。
如何投资REFA股票？
投资Columbia Research Enhanced International Equity ETF需要考虑年度范围20.3900 - 22.5170和当前价格22.2000。许多人在以22.2000或22.2030下订单之前，会比较0.09%和。实时查看REFA价格图表，了解每日变化。
Columbia Research Enhanced International Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Columbia Research Enhanced International Equity ETF的最高价格是22.5170。在20.3900 - 22.5170内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Columbia Research Enhanced International Equity ETF的绩效。
Columbia Research Enhanced International Equity ETF股票的最低价格是多少？
Columbia Research Enhanced International Equity ETF（REFA）的最低价格为20.3900。将其与当前的22.2000和20.3900 - 22.5170进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看REFA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
REFA股票是什么时候拆分的？
Columbia Research Enhanced International Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.6966和8.61%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.6966
- 开盘价
- 22.1800
- 卖价
- 22.2000
- 买价
- 22.2030
- 最低价
- 22.1800
- 最高价
- 22.2000
- 交易量
- 6
- 日变化
- 2.32%
- 月变化
- 0.09%
- 6个月变化
- 8.61%
- 年变化
- 8.61%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%