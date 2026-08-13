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REFA: Columbia Research Enhanced International Equity ETF

22.2000 USD 0.5034 (2.32%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日REFA汇率已更改2.32%。当日，交易品种以低点22.1800和高点22.2000进行交易。

关注Columbia Research Enhanced International Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

REFA股票今天的价格是多少？

Columbia Research Enhanced International Equity ETF股票今天的定价为22.2000。它在22.1800 - 22.2000范围内交易，昨天的收盘价为21.6966，交易量达到6。REFA的实时价格图表显示了这些更新。

Columbia Research Enhanced International Equity ETF股票是否支付股息？

Columbia Research Enhanced International Equity ETF目前的价值为22.2000。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.61%和USD。实时查看图表以跟踪REFA走势。

如何购买REFA股票？

您可以以22.2000的当前价格购买Columbia Research Enhanced International Equity ETF股票。订单通常设置在22.2000或22.2030附近，而6和0.09%显示市场活动。立即关注REFA的实时图表更新。

如何投资REFA股票？

投资Columbia Research Enhanced International Equity ETF需要考虑年度范围20.3900 - 22.5170和当前价格22.2000。许多人在以22.2000或22.2030下订单之前，会比较0.09%和。实时查看REFA价格图表，了解每日变化。

Columbia Research Enhanced International Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Columbia Research Enhanced International Equity ETF的最高价格是22.5170。在20.3900 - 22.5170内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Columbia Research Enhanced International Equity ETF的绩效。

Columbia Research Enhanced International Equity ETF股票的最低价格是多少？

Columbia Research Enhanced International Equity ETF（REFA）的最低价格为20.3900。将其与当前的22.2000和20.3900 - 22.5170进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看REFA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

REFA股票是什么时候拆分的？

Columbia Research Enhanced International Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.6966和8.61%中可见。

日范围
22.1800 22.2000
年范围
20.3900 22.5170
前一天收盘价
21.6966
开盘价
22.1800
卖价
22.2000
买价
22.2030
最低价
22.1800
最高价
22.2000
交易量
6
日变化
2.32%
月变化
0.09%
6个月变化
8.61%
年变化
8.61%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%