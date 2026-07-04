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REET: iShares Trust iShares Global REIT ETF

27.86 USD 0.37 (1.31%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс REET за сегодня изменился на -1.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.78, а максимальная — 28.08.

Следите за динамикой iShares Trust iShares Global REIT ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций REET сегодня?

iShares Trust iShares Global REIT ETF (REET) сегодня оценивается на уровне 27.86. Инструмент торгуется в пределах 27.78 - 28.08, вчерашнее закрытие составило 28.23, а торговый объем достиг 2492. Всю динамику можно отследить на ценовом графике REET в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Trust iShares Global REIT ETF?

iShares Trust iShares Global REIT ETF в настоящее время оценивается в 27.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.88% и USD. Отслеживайте движения REET на графике в реальном времени.

Как купить акции REET?

Вы можете купить акции iShares Trust iShares Global REIT ETF (REET) по текущей цене 27.86. Ордера обычно размещаются около 27.86 или 28.16, тогда как 2492 и -0.78% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения REET на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции REET?

Инвестирование в iShares Trust iShares Global REIT ETF предполагает учет годового диапазона 24.67 - 29.06 и текущей цены 27.86. Многие сравнивают -1.94% и 3.41% перед размещением ордеров на 27.86 или 28.16. Изучайте ежедневные изменения цены REET на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Trust iShares Global REIT ETF?

Самая высокая цена iShares Trust iShares Global REIT ETF (REET) за последний год составила 29.06. Акции заметно колебались в пределах 24.67 - 29.06, сравнение с 28.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Trust iShares Global REIT ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Trust iShares Global REIT ETF?

Самая низкая цена iShares Trust iShares Global REIT ETF (REET) за год составила 24.67. Сравнение с текущими 27.86 и 24.67 - 29.06 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения REET во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций REET?

В прошлом iShares Trust iShares Global REIT ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.23 и 3.88% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.78 28.08
Годовой диапазон
24.67 29.06
Предыдущее закрытие
28.23
Open
28.08
Bid
27.86
Ask
28.16
Low
27.78
High
28.08
Объем
2.492 K
Дневное изменение
-1.31%
Месячное изменение
-1.94%
6-месячное изменение
3.41%
Годовое изменение
3.88%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%