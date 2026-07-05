REET: iShares 环球房地产投资信托 ETF
今日REET汇率已更改-0.65%。当日，交易品种以低点27.65和高点27.84进行交易。
关注iShares 环球房地产投资信托 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
REET股票今天的价格是多少？
iShares 环球房地产投资信托 ETF股票今天的定价为27.68。它在27.65 - 27.84范围内交易，昨天的收盘价为27.86，交易量达到2683。REET的实时价格图表显示了这些更新。
iShares 环球房地产投资信托 ETF股票是否支付股息？
iShares 环球房地产投资信托 ETF目前的价值为27.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.21%和USD。实时查看图表以跟踪REET走势。
如何购买REET股票？
您可以以27.68的当前价格购买iShares 环球房地产投资信托 ETF股票。订单通常设置在27.68或27.98附近，而2683和-0.43%显示市场活动。立即关注REET的实时图表更新。
如何投资REET股票？
投资iShares 环球房地产投资信托 ETF需要考虑年度范围24.67 - 29.06和当前价格27.68。许多人在以27.68或27.98下订单之前，会比较-2.57%和。实时查看REET价格图表，了解每日变化。
iShares 环球房地产投资信托 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares 环球房地产投资信托 ETF的最高价格是29.06。在24.67 - 29.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 环球房地产投资信托 ETF的绩效。
iShares 环球房地产投资信托 ETF股票的最低价格是多少？
iShares 环球房地产投资信托 ETF（REET）的最低价格为24.67。将其与当前的27.68和24.67 - 29.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看REET在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
REET股票是什么时候拆分的？
iShares 环球房地产投资信托 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.86和3.21%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.86
- 开盘价
- 27.80
- 卖价
- 27.68
- 买价
- 27.98
- 最低价
- 27.65
- 最高价
- 27.84
- 交易量
- 2.683 K
- 日变化
- -0.65%
- 月变化
- -2.57%
- 6个月变化
- 2.75%
- 年变化
- 3.21%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%