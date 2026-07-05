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REET: iShares 环球房地产投资信托 ETF

27.68 USD 0.18 (0.65%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日REET汇率已更改-0.65%。当日，交易品种以低点27.65和高点27.84进行交易。

关注iShares 环球房地产投资信托 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

REET新闻

常见问题解答

REET股票今天的价格是多少？

iShares 环球房地产投资信托 ETF股票今天的定价为27.68。它在27.65 - 27.84范围内交易，昨天的收盘价为27.86，交易量达到2683。REET的实时价格图表显示了这些更新。

iShares 环球房地产投资信托 ETF股票是否支付股息？

iShares 环球房地产投资信托 ETF目前的价值为27.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.21%和USD。实时查看图表以跟踪REET走势。

如何购买REET股票？

您可以以27.68的当前价格购买iShares 环球房地产投资信托 ETF股票。订单通常设置在27.68或27.98附近，而2683和-0.43%显示市场活动。立即关注REET的实时图表更新。

如何投资REET股票？

投资iShares 环球房地产投资信托 ETF需要考虑年度范围24.67 - 29.06和当前价格27.68。许多人在以27.68或27.98下订单之前，会比较-2.57%和。实时查看REET价格图表，了解每日变化。

iShares 环球房地产投资信托 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares 环球房地产投资信托 ETF的最高价格是29.06。在24.67 - 29.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 环球房地产投资信托 ETF的绩效。

iShares 环球房地产投资信托 ETF股票的最低价格是多少？

iShares 环球房地产投资信托 ETF（REET）的最低价格为24.67。将其与当前的27.68和24.67 - 29.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看REET在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

REET股票是什么时候拆分的？

iShares 环球房地产投资信托 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.86和3.21%中可见。

日范围
27.65 27.84
年范围
24.67 29.06
前一天收盘价
27.86
开盘价
27.80
卖价
27.68
买价
27.98
最低价
27.65
最高价
27.84
交易量
2.683 K
日变化
-0.65%
月变化
-2.57%
6个月变化
2.75%
年变化
3.21%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%