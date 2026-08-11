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REED: Reed's Inc
Курс REED за сегодня изменился на 10.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.83, а максимальная — 0.84.
Следите за динамикой Reed's Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций REED сегодня?
Reed's Inc (REED) сегодня оценивается на уровне 0.83. Инструмент торгуется в пределах 0.83 - 0.84, вчерашнее закрытие составило 0.75, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике REED в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Reed's Inc?
Reed's Inc в настоящее время оценивается в 0.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -74.22% и USD. Отслеживайте движения REED на графике в реальном времени.
Как купить акции REED?
Вы можете купить акции Reed's Inc (REED) по текущей цене 0.83. Ордера обычно размещаются около 0.83 или 1.13, тогда как 2 и -1.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения REED на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции REED?
Инвестирование в Reed's Inc предполагает учет годового диапазона 0.75 - 5.97 и текущей цены 0.83. Многие сравнивают -4.60% и -65.52% перед размещением ордеров на 0.83 или 1.13. Изучайте ежедневные изменения цены REED на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Reed's Inc?
Самая высокая цена Reed's Inc (REED) за последний год составила 5.97. Акции заметно колебались в пределах 0.75 - 5.97, сравнение с 0.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Reed's Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Reed's Inc?
Самая низкая цена Reed's Inc (REED) за год составила 0.75. Сравнение с текущими 0.83 и 0.75 - 5.97 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения REED во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций REED?
В прошлом Reed's Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.75 и -74.22% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.75
- Open
- 0.84
- Bid
- 0.83
- Ask
- 1.13
- Low
- 0.83
- High
- 0.84
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 10.67%
- Месячное изменение
- -4.60%
- 6-месячное изменение
- -65.52%
- Годовое изменение
- -74.22%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%