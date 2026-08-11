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REED: Reed's Inc

0.83 USD 0.08 (10.67%)
Сектор: Основное потребление Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс REED за сегодня изменился на 10.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.83, а максимальная — 0.84.

Следите за динамикой Reed's Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций REED сегодня?

Reed's Inc (REED) сегодня оценивается на уровне 0.83. Инструмент торгуется в пределах 0.83 - 0.84, вчерашнее закрытие составило 0.75, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике REED в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Reed's Inc?

Reed's Inc в настоящее время оценивается в 0.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -74.22% и USD. Отслеживайте движения REED на графике в реальном времени.

Как купить акции REED?

Вы можете купить акции Reed's Inc (REED) по текущей цене 0.83. Ордера обычно размещаются около 0.83 или 1.13, тогда как 2 и -1.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения REED на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции REED?

Инвестирование в Reed's Inc предполагает учет годового диапазона 0.75 - 5.97 и текущей цены 0.83. Многие сравнивают -4.60% и -65.52% перед размещением ордеров на 0.83 или 1.13. Изучайте ежедневные изменения цены REED на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Reed's Inc?

Самая высокая цена Reed's Inc (REED) за последний год составила 5.97. Акции заметно колебались в пределах 0.75 - 5.97, сравнение с 0.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Reed's Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Reed's Inc?

Самая низкая цена Reed's Inc (REED) за год составила 0.75. Сравнение с текущими 0.83 и 0.75 - 5.97 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения REED во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций REED?

В прошлом Reed's Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.75 и -74.22% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.83 0.84
Годовой диапазон
0.75 5.97
Предыдущее закрытие
0.75
Open
0.84
Bid
0.83
Ask
1.13
Low
0.83
High
0.84
Объем
2
Дневное изменение
10.67%
Месячное изменение
-4.60%
6-месячное изменение
-65.52%
Годовое изменение
-74.22%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%