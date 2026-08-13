REED: Reed's Inc
今日REED汇率已更改13.25%。当日，交易品种以低点0.89和高点0.94进行交易。
关注Reed's Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
REED股票今天的价格是多少？
Reed's Inc股票今天的定价为0.94。它在0.89 - 0.94范围内交易，昨天的收盘价为0.83，交易量达到5。REED的实时价格图表显示了这些更新。
Reed's Inc股票是否支付股息？
Reed's Inc目前的价值为0.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-70.81%和USD。实时查看图表以跟踪REED走势。
如何购买REED股票？
您可以以0.94的当前价格购买Reed's Inc股票。订单通常设置在0.94或1.24附近，而5和5.62%显示市场活动。立即关注REED的实时图表更新。
如何投资REED股票？
投资Reed's Inc需要考虑年度范围0.75 - 5.97和当前价格0.94。许多人在以0.94或1.24下订单之前，会比较8.05%和。实时查看REED价格图表，了解每日变化。
Reed's Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Reed's Inc的最高价格是5.97。在0.75 - 5.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Reed's Inc的绩效。
Reed's Inc股票的最低价格是多少？
Reed's Inc（REED）的最低价格为0.75。将其与当前的0.94和0.75 - 5.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看REED在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
REED股票是什么时候拆分的？
Reed's Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.83和-70.81%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.83
- 开盘价
- 0.89
- 卖价
- 0.94
- 买价
- 1.24
- 最低价
- 0.89
- 最高价
- 0.94
- 交易量
- 5
- 日变化
- 13.25%
- 月变化
- 8.05%
- 6个月变化
- -60.95%
- 年变化
- -70.81%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%