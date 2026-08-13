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REED: Reed's Inc

0.94 USD 0.11 (13.25%)
版块: 消费防御 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日REED汇率已更改13.25%。当日，交易品种以低点0.89和高点0.94进行交易。

关注Reed's Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
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常见问题解答

REED股票今天的价格是多少？

Reed's Inc股票今天的定价为0.94。它在0.89 - 0.94范围内交易，昨天的收盘价为0.83，交易量达到5。REED的实时价格图表显示了这些更新。

Reed's Inc股票是否支付股息？

Reed's Inc目前的价值为0.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-70.81%和USD。实时查看图表以跟踪REED走势。

如何购买REED股票？

您可以以0.94的当前价格购买Reed's Inc股票。订单通常设置在0.94或1.24附近，而5和5.62%显示市场活动。立即关注REED的实时图表更新。

如何投资REED股票？

投资Reed's Inc需要考虑年度范围0.75 - 5.97和当前价格0.94。许多人在以0.94或1.24下订单之前，会比较8.05%和。实时查看REED价格图表，了解每日变化。

Reed's Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Reed's Inc的最高价格是5.97。在0.75 - 5.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Reed's Inc的绩效。

Reed's Inc股票的最低价格是多少？

Reed's Inc（REED）的最低价格为0.75。将其与当前的0.94和0.75 - 5.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看REED在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

REED股票是什么时候拆分的？

Reed's Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.83和-70.81%中可见。

日范围
0.89 0.94
年范围
0.75 5.97
前一天收盘价
0.83
开盘价
0.89
卖价
0.94
买价
1.24
最低价
0.89
最高价
0.94
交易量
5
日变化
13.25%
月变化
8.05%
6个月变化
-60.95%
年变化
-70.81%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%