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RECS: Columbia Research Enhanced Core ETF
Курс RECS за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.09, а максимальная — 45.25.
Следите за динамикой Columbia Research Enhanced Core ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RECS сегодня?
Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) сегодня оценивается на уровне 45.12. Инструмент торгуется в пределах 45.09 - 45.25, вчерашнее закрытие составило 45.30, а торговый объем достиг 583. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RECS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Columbia Research Enhanced Core ETF?
Columbia Research Enhanced Core ETF в настоящее время оценивается в 45.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.07% и USD. Отслеживайте движения RECS на графике в реальном времени.
Как купить акции RECS?
Вы можете купить акции Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) по текущей цене 45.12. Ордера обычно размещаются около 45.12 или 45.42, тогда как 583 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RECS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RECS?
Инвестирование в Columbia Research Enhanced Core ETF предполагает учет годового диапазона 37.79 - 45.31 и текущей цены 45.12. Многие сравнивают 2.92% и 11.74% перед размещением ордеров на 45.12 или 45.42. Изучайте ежедневные изменения цены RECS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Columbia Research Enhanced Core ETF?
Самая высокая цена Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) за последний год составила 45.31. Акции заметно колебались в пределах 37.79 - 45.31, сравнение с 45.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Columbia Research Enhanced Core ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Columbia Research Enhanced Core ETF?
Самая низкая цена Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) за год составила 37.79. Сравнение с текущими 45.12 и 37.79 - 45.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RECS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RECS?
В прошлом Columbia Research Enhanced Core ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.30 и 17.07% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 45.30
- Open
- 45.16
- Bid
- 45.12
- Ask
- 45.42
- Low
- 45.09
- High
- 45.25
- Объем
- 583
- Дневное изменение
- -0.40%
- Месячное изменение
- 2.92%
- 6-месячное изменение
- 11.74%
- Годовое изменение
- 17.07%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%