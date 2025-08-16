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RECS: Columbia Research Enhanced Core ETF

45.12 USD 0.18 (0.40%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RECS за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.09, а максимальная — 45.25.

Следите за динамикой Columbia Research Enhanced Core ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RECS сегодня?

Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) сегодня оценивается на уровне 45.12. Инструмент торгуется в пределах 45.09 - 45.25, вчерашнее закрытие составило 45.30, а торговый объем достиг 583. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RECS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Columbia Research Enhanced Core ETF?

Columbia Research Enhanced Core ETF в настоящее время оценивается в 45.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.07% и USD. Отслеживайте движения RECS на графике в реальном времени.

Как купить акции RECS?

Вы можете купить акции Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) по текущей цене 45.12. Ордера обычно размещаются около 45.12 или 45.42, тогда как 583 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RECS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RECS?

Инвестирование в Columbia Research Enhanced Core ETF предполагает учет годового диапазона 37.79 - 45.31 и текущей цены 45.12. Многие сравнивают 2.92% и 11.74% перед размещением ордеров на 45.12 или 45.42. Изучайте ежедневные изменения цены RECS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Columbia Research Enhanced Core ETF?

Самая высокая цена Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) за последний год составила 45.31. Акции заметно колебались в пределах 37.79 - 45.31, сравнение с 45.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Columbia Research Enhanced Core ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Columbia Research Enhanced Core ETF?

Самая низкая цена Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) за год составила 37.79. Сравнение с текущими 45.12 и 37.79 - 45.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RECS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RECS?

В прошлом Columbia Research Enhanced Core ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.30 и 17.07% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
45.09 45.25
Годовой диапазон
37.79 45.31
Предыдущее закрытие
45.30
Open
45.16
Bid
45.12
Ask
45.42
Low
45.09
High
45.25
Объем
583
Дневное изменение
-0.40%
Месячное изменение
2.92%
6-месячное изменение
11.74%
Годовое изменение
17.07%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%