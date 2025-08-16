RECS: Columbia Research Enhanced Core ETF
今日RECS汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点45.04和高点45.31进行交易。
关注Columbia Research Enhanced Core ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
RECS股票今天的价格是多少？
Columbia Research Enhanced Core ETF股票今天的定价为45.09。它在45.04 - 45.31范围内交易，昨天的收盘价为45.12，交易量达到600。RECS的实时价格图表显示了这些更新。
Columbia Research Enhanced Core ETF股票是否支付股息？
Columbia Research Enhanced Core ETF目前的价值为45.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.00%和USD。实时查看图表以跟踪RECS走势。
如何购买RECS股票？
您可以以45.09的当前价格购买Columbia Research Enhanced Core ETF股票。订单通常设置在45.09或45.39附近，而600和-0.35%显示市场活动。立即关注RECS的实时图表更新。
如何投资RECS股票？
投资Columbia Research Enhanced Core ETF需要考虑年度范围37.79 - 45.31和当前价格45.09。许多人在以45.09或45.39下订单之前，会比较2.85%和。实时查看RECS价格图表，了解每日变化。
Columbia Research Enhanced Core ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Columbia Research Enhanced Core ETF的最高价格是45.31。在37.79 - 45.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Columbia Research Enhanced Core ETF的绩效。
Columbia Research Enhanced Core ETF股票的最低价格是多少？
Columbia Research Enhanced Core ETF（RECS）的最低价格为37.79。将其与当前的45.09和37.79 - 45.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RECS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RECS股票是什么时候拆分的？
Columbia Research Enhanced Core ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.12和17.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 45.12
- 开盘价
- 45.25
- 卖价
- 45.09
- 买价
- 45.39
- 最低价
- 45.04
- 最高价
- 45.31
- 交易量
- 600
- 日变化
- -0.07%
- 月变化
- 2.85%
- 6个月变化
- 11.66%
- 年变化
- 17.00%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%