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RECS: Columbia Research Enhanced Core ETF

45.09 USD 0.03 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RECS汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点45.04和高点45.31进行交易。

关注Columbia Research Enhanced Core ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RECS新闻

常见问题解答

RECS股票今天的价格是多少？

Columbia Research Enhanced Core ETF股票今天的定价为45.09。它在45.04 - 45.31范围内交易，昨天的收盘价为45.12，交易量达到600。RECS的实时价格图表显示了这些更新。

Columbia Research Enhanced Core ETF股票是否支付股息？

Columbia Research Enhanced Core ETF目前的价值为45.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.00%和USD。实时查看图表以跟踪RECS走势。

如何购买RECS股票？

您可以以45.09的当前价格购买Columbia Research Enhanced Core ETF股票。订单通常设置在45.09或45.39附近，而600和-0.35%显示市场活动。立即关注RECS的实时图表更新。

如何投资RECS股票？

投资Columbia Research Enhanced Core ETF需要考虑年度范围37.79 - 45.31和当前价格45.09。许多人在以45.09或45.39下订单之前，会比较2.85%和。实时查看RECS价格图表，了解每日变化。

Columbia Research Enhanced Core ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Columbia Research Enhanced Core ETF的最高价格是45.31。在37.79 - 45.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Columbia Research Enhanced Core ETF的绩效。

Columbia Research Enhanced Core ETF股票的最低价格是多少？

Columbia Research Enhanced Core ETF（RECS）的最低价格为37.79。将其与当前的45.09和37.79 - 45.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RECS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RECS股票是什么时候拆分的？

Columbia Research Enhanced Core ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.12和17.00%中可见。

日范围
45.04 45.31
年范围
37.79 45.31
前一天收盘价
45.12
开盘价
45.25
卖价
45.09
买价
45.39
最低价
45.04
最高价
45.31
交易量
600
日变化
-0.07%
月变化
2.85%
6个月变化
11.66%
年变化
17.00%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%