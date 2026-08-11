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RDWU: T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF
Курс RDWU за сегодня изменился на -6.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.86, а максимальная — 10.99.
Следите за динамикой T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RDWU сегодня?
T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF (RDWU) сегодня оценивается на уровне 9.90. Инструмент торгуется в пределах 9.86 - 10.99, вчерашнее закрытие составило 10.61, а торговый объем достиг 746. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RDWU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF?
T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF в настоящее время оценивается в 9.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -65.26% и USD. Отслеживайте движения RDWU на графике в реальном времени.
Как купить акции RDWU?
Вы можете купить акции T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF (RDWU) по текущей цене 9.90. Ордера обычно размещаются около 9.90 или 10.20, тогда как 746 и -2.65% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RDWU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RDWU?
Инвестирование в T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF предполагает учет годового диапазона 3.70 - 59.29 и текущей цены 9.90. Многие сравнивают 132.94% и -8.33% перед размещением ордеров на 9.90 или 10.20. Изучайте ежедневные изменения цены RDWU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF?
Самая высокая цена T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF (RDWU) за последний год составила 59.29. Акции заметно колебались в пределах 3.70 - 59.29, сравнение с 10.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF?
Самая низкая цена T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF (RDWU) за год составила 3.70. Сравнение с текущими 9.90 и 3.70 - 59.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RDWU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RDWU?
В прошлом T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.61 и -65.26% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.61
- Open
- 10.17
- Bid
- 9.90
- Ask
- 10.20
- Low
- 9.86
- High
- 10.99
- Объем
- 746
- Дневное изменение
- -6.69%
- Месячное изменение
- 132.94%
- 6-месячное изменение
- -8.33%
- Годовое изменение
- -65.26%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%