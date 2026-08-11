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RDWU: T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF

9.90 USD 0.71 (6.69%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RDWU за сегодня изменился на -6.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.86, а максимальная — 10.99.

Следите за динамикой T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RDWU сегодня?

T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF (RDWU) сегодня оценивается на уровне 9.90. Инструмент торгуется в пределах 9.86 - 10.99, вчерашнее закрытие составило 10.61, а торговый объем достиг 746. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RDWU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF?

T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF в настоящее время оценивается в 9.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -65.26% и USD. Отслеживайте движения RDWU на графике в реальном времени.

Как купить акции RDWU?

Вы можете купить акции T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF (RDWU) по текущей цене 9.90. Ордера обычно размещаются около 9.90 или 10.20, тогда как 746 и -2.65% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RDWU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RDWU?

Инвестирование в T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF предполагает учет годового диапазона 3.70 - 59.29 и текущей цены 9.90. Многие сравнивают 132.94% и -8.33% перед размещением ордеров на 9.90 или 10.20. Изучайте ежедневные изменения цены RDWU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF?

Самая высокая цена T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF (RDWU) за последний год составила 59.29. Акции заметно колебались в пределах 3.70 - 59.29, сравнение с 10.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF?

Самая низкая цена T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF (RDWU) за год составила 3.70. Сравнение с текущими 9.90 и 3.70 - 59.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RDWU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RDWU?

В прошлом T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.61 и -65.26% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.86 10.99
Годовой диапазон
3.70 59.29
Предыдущее закрытие
10.61
Open
10.17
Bid
9.90
Ask
10.20
Low
9.86
High
10.99
Объем
746
Дневное изменение
-6.69%
Месячное изменение
132.94%
6-месячное изменение
-8.33%
Годовое изменение
-65.26%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%