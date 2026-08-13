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RDWU: T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF

10.45 USD 0.55 (5.56%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RDWU汇率已更改5.56%。当日，交易品种以低点9.01和高点10.64进行交易。

关注T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RDWU股票今天的价格是多少？

T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF股票今天的定价为10.45。它在9.01 - 10.64范围内交易，昨天的收盘价为9.90，交易量达到603。RDWU的实时价格图表显示了这些更新。

T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF股票是否支付股息？

T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF目前的价值为10.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-63.33%和USD。实时查看图表以跟踪RDWU走势。

如何购买RDWU股票？

您可以以10.45的当前价格购买T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF股票。订单通常设置在10.45或10.75附近，而603和4.40%显示市场活动。立即关注RDWU的实时图表更新。

如何投资RDWU股票？

投资T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF需要考虑年度范围3.70 - 59.29和当前价格10.45。许多人在以10.45或10.75下订单之前，会比较145.88%和。实时查看RDWU价格图表，了解每日变化。

T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF的最高价格是59.29。在3.70 - 59.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF的绩效。

T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF股票的最低价格是多少？

T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF（RDWU）的最低价格为3.70。将其与当前的10.45和3.70 - 59.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RDWU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RDWU股票是什么时候拆分的？

T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.90和-63.33%中可见。

日范围
9.01 10.64
年范围
3.70 59.29
前一天收盘价
9.90
开盘价
10.01
卖价
10.45
买价
10.75
最低价
9.01
最高价
10.64
交易量
603
日变化
5.56%
月变化
145.88%
6个月变化
-3.24%
年变化
-63.33%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%