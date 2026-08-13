RDWU: T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF
今日RDWU汇率已更改5.56%。当日，交易品种以低点9.01和高点10.64进行交易。
关注T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
RDWU股票今天的价格是多少？
T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF股票今天的定价为10.45。它在9.01 - 10.64范围内交易，昨天的收盘价为9.90，交易量达到603。RDWU的实时价格图表显示了这些更新。
T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF股票是否支付股息？
T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF目前的价值为10.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-63.33%和USD。实时查看图表以跟踪RDWU走势。
如何购买RDWU股票？
您可以以10.45的当前价格购买T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF股票。订单通常设置在10.45或10.75附近，而603和4.40%显示市场活动。立即关注RDWU的实时图表更新。
如何投资RDWU股票？
投资T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF需要考虑年度范围3.70 - 59.29和当前价格10.45。许多人在以10.45或10.75下订单之前，会比较145.88%和。实时查看RDWU价格图表，了解每日变化。
T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF的最高价格是59.29。在3.70 - 59.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF的绩效。
T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF股票的最低价格是多少？
T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF（RDWU）的最低价格为3.70。将其与当前的10.45和3.70 - 59.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RDWU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RDWU股票是什么时候拆分的？
T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.90和-63.33%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.90
- 开盘价
- 10.01
- 卖价
- 10.45
- 买价
- 10.75
- 最低价
- 9.01
- 最高价
- 10.64
- 交易量
- 603
- 日变化
- 5.56%
- 月变化
- 145.88%
- 6个月变化
- -3.24%
- 年变化
- -63.33%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%