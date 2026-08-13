RDWU股票今天的价格是多少？ T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF股票今天的定价为10.45。它在9.01 - 10.64范围内交易，昨天的收盘价为9.90，交易量达到603。RDWU的实时价格图表显示了这些更新。

T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF股票是否支付股息？ T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF目前的价值为10.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-63.33%和USD。实时查看图表以跟踪RDWU走势。

如何购买RDWU股票？ 您可以以10.45的当前价格购买T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF股票。订单通常设置在10.45或10.75附近，而603和4.40%显示市场活动。立即关注RDWU的实时图表更新。

如何投资RDWU股票？ 投资T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF需要考虑年度范围3.70 - 59.29和当前价格10.45。许多人在以10.45或10.75下订单之前，会比较145.88%和。实时查看RDWU价格图表，了解每日变化。

T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF的最高价格是59.29。在3.70 - 59.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF的绩效。

T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF股票的最低价格是多少？ T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF（RDWU）的最低价格为3.70。将其与当前的10.45和3.70 - 59.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RDWU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。