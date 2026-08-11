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RDTY: YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF
Курс RDTY за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.70, а максимальная — 38.01.
Следите за динамикой YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RDTY сегодня?
YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) сегодня оценивается на уровне 37.79. Инструмент торгуется в пределах 37.70 - 38.01, вчерашнее закрытие составило 37.84, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RDTY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF?
YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF в настоящее время оценивается в 37.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.91% и USD. Отслеживайте движения RDTY на графике в реальном времени.
Как купить акции RDTY?
Вы можете купить акции YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) по текущей цене 37.79. Ордера обычно размещаются около 37.79 или 38.09, тогда как 27 и -0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RDTY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RDTY?
Инвестирование в YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 35.11 - 40.34 и текущей цены 37.79. Многие сравнивают -0.05% и -3.38% перед размещением ордеров на 37.79 или 38.09. Изучайте ежедневные изменения цены RDTY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF?
Самая высокая цена YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) за последний год составила 40.34. Акции заметно колебались в пределах 35.11 - 40.34, сравнение с 37.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF?
Самая низкая цена YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) за год составила 35.11. Сравнение с текущими 37.79 и 35.11 - 40.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RDTY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RDTY?
В прошлом YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.84 и -4.91% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 37.84
- Open
- 37.87
- Bid
- 37.79
- Ask
- 38.09
- Low
- 37.70
- High
- 38.01
- Объем
- 27
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- -0.05%
- 6-месячное изменение
- -3.38%
- Годовое изменение
- -4.91%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%