Курс RDTY за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.70, а максимальная — 38.01.

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