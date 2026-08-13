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RDTY: YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF

38.04 USD 0.25 (0.66%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RDTY汇率已更改0.66%。当日，交易品种以低点37.97和高点38.14进行交易。

关注YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RDTY股票今天的价格是多少？

YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF股票今天的定价为38.04。它在37.97 - 38.14范围内交易，昨天的收盘价为37.79，交易量达到36。RDTY的实时价格图表显示了这些更新。

YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF股票是否支付股息？

YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF目前的价值为38.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.28%和USD。实时查看图表以跟踪RDTY走势。

如何购买RDTY股票？

您可以以38.04的当前价格购买YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF股票。订单通常设置在38.04或38.34附近，而36和0.00%显示市场活动。立即关注RDTY的实时图表更新。

如何投资RDTY股票？

投资YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF需要考虑年度范围35.11 - 40.34和当前价格38.04。许多人在以38.04或38.34下订单之前，会比较0.61%和。实时查看RDTY价格图表，了解每日变化。

YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF的最高价格是40.34。在35.11 - 40.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF的绩效。

YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF股票的最低价格是多少？

YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF（RDTY）的最低价格为35.11。将其与当前的38.04和35.11 - 40.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RDTY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RDTY股票是什么时候拆分的？

YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.79和-4.28%中可见。

日范围
37.97 38.14
年范围
35.11 40.34
前一天收盘价
37.79
开盘价
38.04
卖价
38.04
买价
38.34
最低价
37.97
最高价
38.14
交易量
36
日变化
0.66%
月变化
0.61%
6个月变化
-2.74%
年变化
-4.28%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%