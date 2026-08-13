RDTY股票今天的价格是多少？ YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF股票今天的定价为38.04。它在37.97 - 38.14范围内交易，昨天的收盘价为37.79，交易量达到36。RDTY的实时价格图表显示了这些更新。

YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF股票是否支付股息？ YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF目前的价值为38.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.28%和USD。实时查看图表以跟踪RDTY走势。

如何购买RDTY股票？ 您可以以38.04的当前价格购买YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF股票。订单通常设置在38.04或38.34附近，而36和0.00%显示市场活动。立即关注RDTY的实时图表更新。

如何投资RDTY股票？ 投资YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF需要考虑年度范围35.11 - 40.34和当前价格38.04。许多人在以38.04或38.34下订单之前，会比较0.61%和。实时查看RDTY价格图表，了解每日变化。

YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF的最高价格是40.34。在35.11 - 40.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF的绩效。

YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF股票的最低价格是多少？ YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF（RDTY）的最低价格为35.11。将其与当前的38.04和35.11 - 40.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RDTY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。