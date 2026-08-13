RDTY: YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF
今日RDTY汇率已更改0.66%。当日，交易品种以低点37.97和高点38.14进行交易。
关注YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- W1
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常见问题解答
RDTY股票今天的价格是多少？
YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF股票今天的定价为38.04。它在37.97 - 38.14范围内交易，昨天的收盘价为37.79，交易量达到36。RDTY的实时价格图表显示了这些更新。
YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF股票是否支付股息？
YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF目前的价值为38.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.28%和USD。实时查看图表以跟踪RDTY走势。
如何购买RDTY股票？
您可以以38.04的当前价格购买YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF股票。订单通常设置在38.04或38.34附近，而36和0.00%显示市场活动。立即关注RDTY的实时图表更新。
如何投资RDTY股票？
投资YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF需要考虑年度范围35.11 - 40.34和当前价格38.04。许多人在以38.04或38.34下订单之前，会比较0.61%和。实时查看RDTY价格图表，了解每日变化。
YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF的最高价格是40.34。在35.11 - 40.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF的绩效。
YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF股票的最低价格是多少？
YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF（RDTY）的最低价格为35.11。将其与当前的38.04和35.11 - 40.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RDTY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RDTY股票是什么时候拆分的？
YieldMax(TM) R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.79和-4.28%中可见。
- 前一天收盘价
- 37.79
- 开盘价
- 38.04
- 卖价
- 38.04
- 买价
- 38.34
- 最低价
- 37.97
- 最高价
- 38.14
- 交易量
- 36
- 日变化
- 0.66%
- 月变化
- 0.61%
- 6个月变化
- -2.74%
- 年变化
- -4.28%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%