Курс RDTE за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.85, а максимальная — 28.90.

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