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RDTE: Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF

28.91 USD 0.15 (0.52%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RDTE汇率已更改0.52%。当日，交易品种以低点28.85和高点28.95进行交易。

关注Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RDTE股票今天的价格是多少？

Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF股票今天的定价为28.91。它在28.85 - 28.95范围内交易，昨天的收盘价为28.76，交易量达到80。RDTE的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF股票是否支付股息？

Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF目前的价值为28.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.50%和USD。实时查看图表以跟踪RDTE走势。

如何购买RDTE股票？

您可以以28.91的当前价格购买Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF股票。订单通常设置在28.91或29.21附近，而80和0.21%显示市场活动。立即关注RDTE的实时图表更新。

如何投资RDTE股票？

投资Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF需要考虑年度范围26.35 - 29.99和当前价格28.91。许多人在以28.91或29.21下订单之前，会比较1.80%和。实时查看RDTE价格图表，了解每日变化。

Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF的最高价格是29.99。在26.35 - 29.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF的绩效。

Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF股票的最低价格是多少？

Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF（RDTE）的最低价格为26.35。将其与当前的28.91和26.35 - 29.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RDTE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RDTE股票是什么时候拆分的？

Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.76和-2.50%中可见。

日范围
28.85 28.95
年范围
26.35 29.99
前一天收盘价
28.76
开盘价
28.85
卖价
28.91
买价
29.21
最低价
28.85
最高价
28.95
交易量
80
日变化
0.52%
月变化
1.80%
6个月变化
-0.38%
年变化
-2.50%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%