RDTE: Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF
今日RDTE汇率已更改0.52%。当日，交易品种以低点28.85和高点28.95进行交易。
关注Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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常见问题解答
RDTE股票今天的价格是多少？
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF股票今天的定价为28.91。它在28.85 - 28.95范围内交易，昨天的收盘价为28.76，交易量达到80。RDTE的实时价格图表显示了这些更新。
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF股票是否支付股息？
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF目前的价值为28.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.50%和USD。实时查看图表以跟踪RDTE走势。
如何购买RDTE股票？
您可以以28.91的当前价格购买Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF股票。订单通常设置在28.91或29.21附近，而80和0.21%显示市场活动。立即关注RDTE的实时图表更新。
如何投资RDTE股票？
投资Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF需要考虑年度范围26.35 - 29.99和当前价格28.91。许多人在以28.91或29.21下订单之前，会比较1.80%和。实时查看RDTE价格图表，了解每日变化。
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF的最高价格是29.99。在26.35 - 29.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF的绩效。
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF股票的最低价格是多少？
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF（RDTE）的最低价格为26.35。将其与当前的28.91和26.35 - 29.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RDTE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RDTE股票是什么时候拆分的？
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.76和-2.50%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.76
- 开盘价
- 28.85
- 卖价
- 28.91
- 买价
- 29.21
- 最低价
- 28.85
- 最高价
- 28.95
- 交易量
- 80
- 日变化
- 0.52%
- 月变化
- 1.80%
- 6个月变化
- -0.38%
- 年变化
- -2.50%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%