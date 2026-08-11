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RDFI: Rareview Dynamic Fixed Income ETF

23.47 USD 0.03 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RDFI за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.43, а максимальная — 23.48.

Следите за динамикой Rareview Dynamic Fixed Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RDFI сегодня?

Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) сегодня оценивается на уровне 23.47. Инструмент торгуется в пределах 23.43 - 23.48, вчерашнее закрытие составило 23.44, а торговый объем достиг 51. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RDFI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Rareview Dynamic Fixed Income ETF?

Rareview Dynamic Fixed Income ETF в настоящее время оценивается в 23.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.80% и USD. Отслеживайте движения RDFI на графике в реальном времени.

Как купить акции RDFI?

Вы можете купить акции Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) по текущей цене 23.47. Ордера обычно размещаются около 23.47 или 23.77, тогда как 51 и 0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RDFI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RDFI?

Инвестирование в Rareview Dynamic Fixed Income ETF предполагает учет годового диапазона 22.57 - 25.61 и текущей цены 23.47. Многие сравнивают 0.30% и -4.01% перед размещением ордеров на 23.47 или 23.77. Изучайте ежедневные изменения цены RDFI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Rareview Dynamic Fixed Income ETF?

Самая высокая цена Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) за последний год составила 25.61. Акции заметно колебались в пределах 22.57 - 25.61, сравнение с 23.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Rareview Dynamic Fixed Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Rareview Dynamic Fixed Income ETF?

Самая низкая цена Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) за год составила 22.57. Сравнение с текущими 23.47 и 22.57 - 25.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RDFI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RDFI?

В прошлом Rareview Dynamic Fixed Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.44 и -1.80% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.43 23.48
Годовой диапазон
22.57 25.61
Предыдущее закрытие
23.44
Open
23.44
Bid
23.47
Ask
23.77
Low
23.43
High
23.48
Объем
51
Дневное изменение
0.13%
Месячное изменение
0.30%
6-месячное изменение
-4.01%
Годовое изменение
-1.80%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%