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RDFI: Rareview Dynamic Fixed Income ETF
Курс RDFI за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.43, а максимальная — 23.48.
Следите за динамикой Rareview Dynamic Fixed Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RDFI сегодня?
Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) сегодня оценивается на уровне 23.47. Инструмент торгуется в пределах 23.43 - 23.48, вчерашнее закрытие составило 23.44, а торговый объем достиг 51. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RDFI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Rareview Dynamic Fixed Income ETF?
Rareview Dynamic Fixed Income ETF в настоящее время оценивается в 23.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.80% и USD. Отслеживайте движения RDFI на графике в реальном времени.
Как купить акции RDFI?
Вы можете купить акции Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) по текущей цене 23.47. Ордера обычно размещаются около 23.47 или 23.77, тогда как 51 и 0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RDFI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RDFI?
Инвестирование в Rareview Dynamic Fixed Income ETF предполагает учет годового диапазона 22.57 - 25.61 и текущей цены 23.47. Многие сравнивают 0.30% и -4.01% перед размещением ордеров на 23.47 или 23.77. Изучайте ежедневные изменения цены RDFI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Rareview Dynamic Fixed Income ETF?
Самая высокая цена Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) за последний год составила 25.61. Акции заметно колебались в пределах 22.57 - 25.61, сравнение с 23.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Rareview Dynamic Fixed Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Rareview Dynamic Fixed Income ETF?
Самая низкая цена Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) за год составила 22.57. Сравнение с текущими 23.47 и 22.57 - 25.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RDFI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RDFI?
В прошлом Rareview Dynamic Fixed Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.44 и -1.80% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.44
- Open
- 23.44
- Bid
- 23.47
- Ask
- 23.77
- Low
- 23.43
- High
- 23.48
- Объем
- 51
- Дневное изменение
- 0.13%
- Месячное изменение
- 0.30%
- 6-месячное изменение
- -4.01%
- Годовое изменение
- -1.80%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%