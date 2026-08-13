报价部分
货币 / RDFI
回到股票

RDFI: Rareview Dynamic Fixed Income ETF

23.42 USD 0.05 (0.21%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RDFI汇率已更改-0.21%。当日，交易品种以低点23.40和高点23.49进行交易。

关注Rareview Dynamic Fixed Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RDFI股票今天的价格是多少？

Rareview Dynamic Fixed Income ETF股票今天的定价为23.42。它在23.40 - 23.49范围内交易，昨天的收盘价为23.47，交易量达到16。RDFI的实时价格图表显示了这些更新。

Rareview Dynamic Fixed Income ETF股票是否支付股息？

Rareview Dynamic Fixed Income ETF目前的价值为23.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.01%和USD。实时查看图表以跟踪RDFI走势。

如何购买RDFI股票？

您可以以23.42的当前价格购买Rareview Dynamic Fixed Income ETF股票。订单通常设置在23.42或23.72附近，而16和-0.30%显示市场活动。立即关注RDFI的实时图表更新。

如何投资RDFI股票？

投资Rareview Dynamic Fixed Income ETF需要考虑年度范围22.57 - 25.61和当前价格23.42。许多人在以23.42或23.72下订单之前，会比较0.09%和。实时查看RDFI价格图表，了解每日变化。

Rareview Dynamic Fixed Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Rareview Dynamic Fixed Income ETF的最高价格是25.61。在22.57 - 25.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Rareview Dynamic Fixed Income ETF的绩效。

Rareview Dynamic Fixed Income ETF股票的最低价格是多少？

Rareview Dynamic Fixed Income ETF（RDFI）的最低价格为22.57。将其与当前的23.42和22.57 - 25.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RDFI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RDFI股票是什么时候拆分的？

Rareview Dynamic Fixed Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.47和-2.01%中可见。

日范围
23.40 23.49
年范围
22.57 25.61
前一天收盘价
23.47
开盘价
23.49
卖价
23.42
买价
23.72
最低价
23.40
最高价
23.49
交易量
16
日变化
-0.21%
月变化
0.09%
6个月变化
-4.21%
年变化
-2.01%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%