RDFI: Rareview Dynamic Fixed Income ETF
今日RDFI汇率已更改-0.21%。当日，交易品种以低点23.40和高点23.49进行交易。
关注Rareview Dynamic Fixed Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
RDFI股票今天的价格是多少？
Rareview Dynamic Fixed Income ETF股票今天的定价为23.42。它在23.40 - 23.49范围内交易，昨天的收盘价为23.47，交易量达到16。RDFI的实时价格图表显示了这些更新。
Rareview Dynamic Fixed Income ETF股票是否支付股息？
Rareview Dynamic Fixed Income ETF目前的价值为23.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.01%和USD。实时查看图表以跟踪RDFI走势。
如何购买RDFI股票？
您可以以23.42的当前价格购买Rareview Dynamic Fixed Income ETF股票。订单通常设置在23.42或23.72附近，而16和-0.30%显示市场活动。立即关注RDFI的实时图表更新。
如何投资RDFI股票？
投资Rareview Dynamic Fixed Income ETF需要考虑年度范围22.57 - 25.61和当前价格23.42。许多人在以23.42或23.72下订单之前，会比较0.09%和。实时查看RDFI价格图表，了解每日变化。
Rareview Dynamic Fixed Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Rareview Dynamic Fixed Income ETF的最高价格是25.61。在22.57 - 25.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Rareview Dynamic Fixed Income ETF的绩效。
Rareview Dynamic Fixed Income ETF股票的最低价格是多少？
Rareview Dynamic Fixed Income ETF（RDFI）的最低价格为22.57。将其与当前的23.42和22.57 - 25.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RDFI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RDFI股票是什么时候拆分的？
Rareview Dynamic Fixed Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.47和-2.01%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.47
- 开盘价
- 23.49
- 卖价
- 23.42
- 买价
- 23.72
- 最低价
- 23.40
- 最高价
- 23.49
- 交易量
- 16
- 日变化
- -0.21%
- 月变化
- 0.09%
- 6个月变化
- -4.21%
- 年变化
- -2.01%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%