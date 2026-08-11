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RBUF: Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly

31.39 USD 0.08 (0.26%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RBUF за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.39, а максимальная — 31.39.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RBUF сегодня?

Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly (RBUF) сегодня оценивается на уровне 31.39. Инструмент торгуется в пределах 31.39 - 31.39, вчерашнее закрытие составило 31.31, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RBUF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly?

Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly в настоящее время оценивается в 31.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.41% и USD. Отслеживайте движения RBUF на графике в реальном времени.

Как купить акции RBUF?

Вы можете купить акции Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly (RBUF) по текущей цене 31.39. Ордера обычно размещаются около 31.39 или 31.69, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RBUF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RBUF?

Инвестирование в Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly предполагает учет годового диапазона 29.01 - 31.41 и текущей цены 31.39. Многие сравнивают 0.80% и 5.66% перед размещением ордеров на 31.39 или 31.69. Изучайте ежедневные изменения цены RBUF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly?

Самая высокая цена Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly (RBUF) за последний год составила 31.41. Акции заметно колебались в пределах 29.01 - 31.41, сравнение с 31.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly?

Самая низкая цена Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly (RBUF) за год составила 29.01. Сравнение с текущими 31.39 и 29.01 - 31.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RBUF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RBUF?

В прошлом Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.31 и 5.41% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.39 31.39
Годовой диапазон
29.01 31.41
Предыдущее закрытие
31.31
Open
31.39
Bid
31.39
Ask
31.69
Low
31.39
High
31.39
Объем
1
Дневное изменение
0.26%
Месячное изменение
0.80%
6-месячное изменение
5.66%
Годовое изменение
5.41%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%