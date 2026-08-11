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RBUF: Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly
Курс RBUF за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.39, а максимальная — 31.39.
Следите за динамикой Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RBUF сегодня?
Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly (RBUF) сегодня оценивается на уровне 31.39. Инструмент торгуется в пределах 31.39 - 31.39, вчерашнее закрытие составило 31.31, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RBUF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly?
Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly в настоящее время оценивается в 31.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.41% и USD. Отслеживайте движения RBUF на графике в реальном времени.
Как купить акции RBUF?
Вы можете купить акции Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly (RBUF) по текущей цене 31.39. Ордера обычно размещаются около 31.39 или 31.69, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RBUF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RBUF?
Инвестирование в Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly предполагает учет годового диапазона 29.01 - 31.41 и текущей цены 31.39. Многие сравнивают 0.80% и 5.66% перед размещением ордеров на 31.39 или 31.69. Изучайте ежедневные изменения цены RBUF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly?
Самая высокая цена Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly (RBUF) за последний год составила 31.41. Акции заметно колебались в пределах 29.01 - 31.41, сравнение с 31.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly?
Самая низкая цена Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly (RBUF) за год составила 29.01. Сравнение с текущими 31.39 и 29.01 - 31.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RBUF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RBUF?
В прошлом Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.31 и 5.41% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.31
- Open
- 31.39
- Bid
- 31.39
- Ask
- 31.69
- Low
- 31.39
- High
- 31.39
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.26%
- Месячное изменение
- 0.80%
- 6-месячное изменение
- 5.66%
- Годовое изменение
- 5.41%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%