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RBUF: Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly

31.38 USD 0.07 (0.22%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RBUF汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点31.36和高点31.40进行交易。

关注Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RBUF股票今天的价格是多少？

Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly股票今天的定价为31.38。它在31.36 - 31.40范围内交易，昨天的收盘价为31.31，交易量达到39。RBUF的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly股票是否支付股息？

Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly目前的价值为31.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.37%和USD。实时查看图表以跟踪RBUF走势。

如何购买RBUF股票？

您可以以31.38的当前价格购买Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly股票。订单通常设置在31.38或31.68附近，而39和-0.03%显示市场活动。立即关注RBUF的实时图表更新。

如何投资RBUF股票？

投资Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly需要考虑年度范围29.01 - 31.41和当前价格31.38。许多人在以31.38或31.68下订单之前，会比较0.77%和。实时查看RBUF价格图表，了解每日变化。

Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly的最高价格是31.41。在29.01 - 31.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly的绩效。

Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly股票的最低价格是多少？

Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly（RBUF）的最低价格为29.01。将其与当前的31.38和29.01 - 31.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RBUF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RBUF股票是什么时候拆分的？

Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.31和5.37%中可见。

日范围
31.36 31.40
年范围
29.01 31.41
前一天收盘价
31.31
开盘价
31.39
卖价
31.38
买价
31.68
最低价
31.36
最高价
31.40
交易量
39
日变化
0.22%
月变化
0.77%
6个月变化
5.63%
年变化
5.37%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%