RBUF: Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly
今日RBUF汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点31.36和高点31.40进行交易。
关注Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
RBUF股票今天的价格是多少？
Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly股票今天的定价为31.38。它在31.36 - 31.40范围内交易，昨天的收盘价为31.31，交易量达到39。RBUF的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly股票是否支付股息？
Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly目前的价值为31.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.37%和USD。实时查看图表以跟踪RBUF走势。
如何购买RBUF股票？
您可以以31.38的当前价格购买Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly股票。订单通常设置在31.38或31.68附近，而39和-0.03%显示市场活动。立即关注RBUF的实时图表更新。
如何投资RBUF股票？
投资Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly需要考虑年度范围29.01 - 31.41和当前价格31.38。许多人在以31.38或31.68下订单之前，会比较0.77%和。实时查看RBUF价格图表，了解每日变化。
Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly的最高价格是31.41。在29.01 - 31.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly的绩效。
Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly股票的最低价格是多少？
Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly（RBUF）的最低价格为29.01。将其与当前的31.38和29.01 - 31.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RBUF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RBUF股票是什么时候拆分的？
Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.31和5.37%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.31
- 开盘价
- 31.39
- 卖价
- 31.38
- 买价
- 31.68
- 最低价
- 31.36
- 最高价
- 31.40
- 交易量
- 39
- 日变化
- 0.22%
- 月变化
- 0.77%
- 6个月变化
- 5.63%
- 年变化
- 5.37%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%