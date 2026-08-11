КотировкиРазделы
Валюты / RBNE
Назад в Рынок акций США

RBNE: Robin Energy Ltd.

2.39 USD 0.02 (0.84%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RBNE за сегодня изменился на 0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.36, а максимальная — 2.39.

Следите за динамикой Robin Energy Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RBNE сегодня?

Robin Energy Ltd. (RBNE) сегодня оценивается на уровне 2.39. Инструмент торгуется в пределах 2.36 - 2.39, вчерашнее закрытие составило 2.37, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RBNE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Robin Energy Ltd.?

Robin Energy Ltd. в настоящее время оценивается в 2.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -50.27% и USD. Отслеживайте движения RBNE на графике в реальном времени.

Как купить акции RBNE?

Вы можете купить акции Robin Energy Ltd. (RBNE) по текущей цене 2.39. Ордера обычно размещаются около 2.39 или 2.69, тогда как 2 и 1.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RBNE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RBNE?

Инвестирование в Robin Energy Ltd. предполагает учет годового диапазона 0.43 - 8.15 и текущей цены 2.39. Многие сравнивают -4.40% и -48.04% перед размещением ордеров на 2.39 или 2.69. Изучайте ежедневные изменения цены RBNE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Robin Energy Ltd.?

Самая высокая цена Robin Energy Ltd. (RBNE) за последний год составила 8.15. Акции заметно колебались в пределах 0.43 - 8.15, сравнение с 2.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Robin Energy Ltd. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Robin Energy Ltd.?

Самая низкая цена Robin Energy Ltd. (RBNE) за год составила 0.43. Сравнение с текущими 2.39 и 0.43 - 8.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RBNE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RBNE?

В прошлом Robin Energy Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.37 и -50.27% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.36 2.39
Годовой диапазон
0.43 8.15
Предыдущее закрытие
2.37
Open
2.36
Bid
2.39
Ask
2.69
Low
2.36
High
2.39
Объем
2
Дневное изменение
0.84%
Месячное изменение
-4.40%
6-месячное изменение
-48.04%
Годовое изменение
-50.27%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%