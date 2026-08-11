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RBNE: Robin Energy Ltd.
Курс RBNE за сегодня изменился на 0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.36, а максимальная — 2.39.
Следите за динамикой Robin Energy Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RBNE сегодня?
Robin Energy Ltd. (RBNE) сегодня оценивается на уровне 2.39. Инструмент торгуется в пределах 2.36 - 2.39, вчерашнее закрытие составило 2.37, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RBNE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Robin Energy Ltd.?
Robin Energy Ltd. в настоящее время оценивается в 2.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -50.27% и USD. Отслеживайте движения RBNE на графике в реальном времени.
Как купить акции RBNE?
Вы можете купить акции Robin Energy Ltd. (RBNE) по текущей цене 2.39. Ордера обычно размещаются около 2.39 или 2.69, тогда как 2 и 1.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RBNE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RBNE?
Инвестирование в Robin Energy Ltd. предполагает учет годового диапазона 0.43 - 8.15 и текущей цены 2.39. Многие сравнивают -4.40% и -48.04% перед размещением ордеров на 2.39 или 2.69. Изучайте ежедневные изменения цены RBNE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Robin Energy Ltd.?
Самая высокая цена Robin Energy Ltd. (RBNE) за последний год составила 8.15. Акции заметно колебались в пределах 0.43 - 8.15, сравнение с 2.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Robin Energy Ltd. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Robin Energy Ltd.?
Самая низкая цена Robin Energy Ltd. (RBNE) за год составила 0.43. Сравнение с текущими 2.39 и 0.43 - 8.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RBNE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RBNE?
В прошлом Robin Energy Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.37 и -50.27% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.37
- Open
- 2.36
- Bid
- 2.39
- Ask
- 2.69
- Low
- 2.36
- High
- 2.39
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.84%
- Месячное изменение
- -4.40%
- 6-месячное изменение
- -48.04%
- Годовое изменение
- -50.27%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%