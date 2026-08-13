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RBNE: Robin Energy Ltd.

2.39 USD 0.02 (0.84%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RBNE汇率已更改0.84%。当日，交易品种以低点2.35和高点2.44进行交易。

关注Robin Energy Ltd.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

RBNE股票今天的价格是多少？

Robin Energy Ltd.股票今天的定价为2.39。它在2.35 - 2.44范围内交易，昨天的收盘价为2.37，交易量达到57。RBNE的实时价格图表显示了这些更新。

Robin Energy Ltd.股票是否支付股息？

Robin Energy Ltd.目前的价值为2.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-50.27%和USD。实时查看图表以跟踪RBNE走势。

如何购买RBNE股票？

您可以以2.39的当前价格购买Robin Energy Ltd.股票。订单通常设置在2.39或2.69附近，而57和1.27%显示市场活动。立即关注RBNE的实时图表更新。

如何投资RBNE股票？

投资Robin Energy Ltd.需要考虑年度范围0.43 - 8.15和当前价格2.39。许多人在以2.39或2.69下订单之前，会比较-4.40%和。实时查看RBNE价格图表，了解每日变化。

Robin Energy Ltd.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Robin Energy Ltd.的最高价格是8.15。在0.43 - 8.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Robin Energy Ltd.的绩效。

Robin Energy Ltd.股票的最低价格是多少？

Robin Energy Ltd.（RBNE）的最低价格为0.43。将其与当前的2.39和0.43 - 8.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RBNE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RBNE股票是什么时候拆分的？

Robin Energy Ltd.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.37和-50.27%中可见。

日范围
2.35 2.44
年范围
0.43 8.15
前一天收盘价
2.37
开盘价
2.36
卖价
2.39
买价
2.69
最低价
2.35
最高价
2.44
交易量
57
日变化
0.84%
月变化
-4.40%
6个月变化
-48.04%
年变化
-50.27%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%