RBNE: Robin Energy Ltd.
今日RBNE汇率已更改0.84%。当日，交易品种以低点2.35和高点2.44进行交易。
关注Robin Energy Ltd.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
RBNE股票今天的价格是多少？
Robin Energy Ltd.股票今天的定价为2.39。它在2.35 - 2.44范围内交易，昨天的收盘价为2.37，交易量达到57。RBNE的实时价格图表显示了这些更新。
Robin Energy Ltd.股票是否支付股息？
Robin Energy Ltd.目前的价值为2.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-50.27%和USD。实时查看图表以跟踪RBNE走势。
如何购买RBNE股票？
您可以以2.39的当前价格购买Robin Energy Ltd.股票。订单通常设置在2.39或2.69附近，而57和1.27%显示市场活动。立即关注RBNE的实时图表更新。
如何投资RBNE股票？
投资Robin Energy Ltd.需要考虑年度范围0.43 - 8.15和当前价格2.39。许多人在以2.39或2.69下订单之前，会比较-4.40%和。实时查看RBNE价格图表，了解每日变化。
Robin Energy Ltd.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Robin Energy Ltd.的最高价格是8.15。在0.43 - 8.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Robin Energy Ltd.的绩效。
Robin Energy Ltd.股票的最低价格是多少？
Robin Energy Ltd.（RBNE）的最低价格为0.43。将其与当前的2.39和0.43 - 8.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RBNE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RBNE股票是什么时候拆分的？
Robin Energy Ltd.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.37和-50.27%中可见。
- 前一天收盘价
- 2.37
- 开盘价
- 2.36
- 卖价
- 2.39
- 买价
- 2.69
- 最低价
- 2.35
- 最高价
- 2.44
- 交易量
- 57
- 日变化
- 0.84%
- 月变化
- -4.40%
- 6个月变化
- -48.04%
- 年变化
- -50.27%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%